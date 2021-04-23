Radyo Angara yayın hayatına başladı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Radyo Angara yayın hayatına başladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan ve halka Türk kültürünü, tarihini anlatacak ve tanıtacak Radyo Angara bugün itibari ile yayın hayatına başladı. Yakın zamanda da Angara TV'nin hizmete girmesi bekleniyor.

Radyo Angara'nın açılışı Keçiören Belediyesi'nin Başkanlık Binasında, Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşmasının ardından radyonun stüdyosuna geçilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleştirildi. İlk yayını Başkan Altınok ve Eski TRT spikeri Ekrem Tamer, birlikte açtı. Açılan ilk yayın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olması nedeniyle 2 çocuk konuk yayına alındı.

Radyo Angara'nın Türk kültürünü anlatacağını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Angara radyomuzun birazdan İnşallah açılışını yapacağız. Bugün 23 Nisan çocuk bayramı. Fakat bugün 23 Nisan TBMM'nin kuruluşunun 101. Yılını kutlayacağız. T.C. devletinin kurulmasına giden önemli bir yoldur. Bir taraftan milli mücadele devam ediyor bir taraftan bütün cephede yiğitçe vatanı savunan kahramanlarımız seve seve şehadete koşarken bir taraftan da Atatürk TBMM'yi toplantıya çağırıyor.

Bugünü aynı zamanda Atatürk dünyada ilktir 23 Nisan çocuk bayramı olarak tarihe geçiriyor. Çocuk bayramını kutlasın diyor niye diyor? Çünkü bir devletin doğuşu ve bir milletin geleceği çocuklarıdır, gençleridir, nesilleridir, evlatlarıdır. Böyle bir güne radyomuzun açılışını getirdik. Başta T.C. devletimizin kurucusu büyük komutan tarihi gördükçe okudukça ne kadar derin deha birikimli tarih ötesini gören çağlar ötesini gören büyük bir kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milli mücadeledeki bütün kahramanlarımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Akif'in dediği gibi yükselen bayrağımız bir daha inmesin. Rabbim bir daha Türkiye Cumhuriyeti devletine istiklal marşı yazdırmasın. Dolayısıyla bugünlerin değerini kıymetini bilmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA