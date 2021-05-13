Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu

13.05.2021 15:36
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu, System.String[]

Ramazan ayını bitirerek bayrama girmenin sevincini yaşayan Türkiye'de, sosyal medyada eski başbakanlardan Tansu Çiller hakkında yapılan espri güne damgasını vurdu. Sosyal medyadaki bir hesap gaflarıyla da bilinen Çiller'in fotoğrafını paylaşarak, "Mübarek Kurban şeker bayramınız kutlu olsun" notunu düştü.

Türkiye'de hem koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasaklar hem de İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü nedeniyle buruk bir bayram yaşanıyor.

Ancak tüm olumsuzluklara rağmen sosyal medyada yayın yapan sayfalar ve kullanıcılar, renkli içerikler paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada güne damgasını vuran paylaşımlardan biri de eski başbakanlardan Tansu Çiller'le ilgili oldu.

GÜNÜN PAYLAŞIMI OLDU

Çiller'in başbakanlığı döneminde yaptığı sık gaflara ithafen yapılan bir espri sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Söz konusu paylaşımda Çiller'in fotoğrafına yer verilerek, "Mübarek kurban şeker bayramınız kutlu olsun" notu düşüldü.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansur Çiller esprisi damga vurdu

Yine bir başka sosyal medya kullanıcısı da hemen aynı gönderinin altına, eski başbakan Çiller'in gafını yazdı. Paylaşımda, Çiller'in daha önce yaptığı, "Cenab-ı Allah'ı size emanet ediyorum" şeklindeki gaf hatırlatıldı.

EN ÇOK GAF YAPAN SİYASİ LİDERLERDEN BİRİ

Siyaset, konuşma sanatı olması nedeniyle gaflara en açık alanlardan biri olarak yerini korumaya devam ederken, Türkiye'nin 22. ve ilk kadın başbakanı olarak adını tarihe yazdıran Tansu Çiller de en çok gaf yapan liderlerden biri konumunda yer alıyor.

Peki, Tansu Çiller daha önce hangi gaflarda bulundu. İşte Tansu Çiller'in siyaset sahnesinde akıllara kazınan diğer gafları:

Çiller: Kırat'ın yemini verecek misiniz? ( Parti sembolü aracılığıyla oy istiyor. )

Vatandaş: Eveeeet!..

Çiller: Biz de sizin yeminizi vereceğiz.

Haydar Aliyev'e hitaben: "Haydar Ali Bey!"

Belediye zabıtalarına selam: Merhaba Asker

"Deccal değil, Yılmaz olsan ne fark eder?"

"İşsizin isazı işsasız"

Sivas katliamı sonrasında "Oteli saran vatandaşlarımıza bir şey olmamıştır"

Karadeniz Ereğli mitingi sırasında uçak geçince: "Üzerinden uçak geçen Ereğlililer

Zeytinburnu mitinginde: "Sevgili Zeytinburunlular"

Samsun'da halka hitaben: "Sizi büyükşehir yapayım mı?"

Trabzon mitingi sırasında: "Bacınız sizi Akdeniz'in incisi yapacak"

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu

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Son Dakika Yaşam Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika


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