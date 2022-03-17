Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi - Son Dakika

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

BURSA - Bursa'da Ramazanı ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle camiiler doldu taştı.

Berat Kandili sebebiyle akşam namazı sonrası Bursa'daki tarihi camiler doldu taştı. Gencinden yaşlısına herkesin birlikte saf tuttuğu Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okuyup dualar edildi. Çevre il ve ilçelerden de insanlarında ilgi gösterdiği Ulucami'de, okunan mevlidi huşu içinde dinledi. Her yaştan insanın büyük bir mutlulukla koştuğu camiler, en yoğun gecelerinden birini yaşarken bazı vatandaşlar Camii'ler dolu olduğu için giremeyerek dışarıda bekledi.