Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Halkı İçin Dava Adamıydı"

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş vefatının 7. yılında anılıyor.

MURAT DEMİRCİ - Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş vefatının 7. yılında anılıyor.



KKTC'li liderler, AA muhabirine Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anlattı.



KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Denktaş'ın Kıbrıs Türk liderlerinin önde gelenlerinden olduğunu, Denktaş'ın Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine damga vurduğunu ifade etti.



Denktaş ile kendi siyasi hayatının çatıştığını söyleyen Talat, "Denktaş ile aynı çizgide değildik farklı kulvarlardaydık. Çok ciddi mücadeleler verdik. İlişkimiz her zaman insani oldu, dostça oldu. Güvenilir bir kişiydi." dedi.



Mehmet Ali Talat, Denktaş'ın siyasi mücadelesinden çok insani yanını önemsediğini belirterek, "Kıbrıslı Türklerin kazançlarında katkıları olduğu gibi kayıplarında da katkıları olmuştur." ifadelerini kullandı.



"Kıbrıs Türk halkı unutmamıştır ve unutmayacaktır"



KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Denktaş ile çok yakından çalışma fırsatı olduğunu anımsatarak, Denktaş ile 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşundan sonra çok partili parlamenter sisteme geçildiğinde kurulan Ulusal Birlik Partisinde (UBP) birlikte yer aldığını anlattı.



Partinin Rauf Denktaş tarafından kurulduğuna işaret eden Eroğlu, Denktaş ile 1976 seçimlerinden ölünceye kadar yakın ilişki içerisinde olduğunu dile getirdi.



"Denktaş ile bazen siyasette rakip olduk ama ulusal davada hep beraber olduk." diyen Eroğlu, Denktaş'ın kurduğu UBP'nin halen varlığını sürdürdüğünü, kendisinin de partinin onursal başkanı olduğunu ifade etti.



"Ölürken de yanında ben vardım"



Derviş Eroğlu, Kıbrıs politikasını Denktaş ile yürüklerine işaret ederek, "Gün geldi oğlu ile ters düştük. Oğlu başka parti kurdu. Bunlara rağmen ölünceye kadar beraber olduk. Ölürken de yanında ben vardım. Kendisine olan sevgimin, saygımın ne kadar büyük olduğunu söylemeye gerek yok." diye konuştu.



Denktaş'tan çok şey öğrendiğini belirten Eroğlu, Kıbrıs Türk halkına vatan, millet sevgisini Denktaş'ın kurduğu partide uzun yıllar devam ettirdiğini vurguladı.



Derviş Eroğlu, Denktaş ile Kıbrıs konusunda hiç ayrılığının olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Kıbrıs sorununda o günkü politikamızı bugün de devam ettiriyoruz. Bir devlet kurmanın ne kadar zor olduğunu, bir devletin yaşatılmasının da kolay olmadığını bilen kişiler olarak, kurmuş olduğumuz devlete sahip çıkılması gerektiğini savunan bir kişiyim. Denktaş'ta kurulan bir devletin yaşatılmasını savunan biriydi. Kıbrıs Türk halkı unutmamıştır ve unutmayacaktır. Liderler kolay yetişmez. Hep hatırlanacaktır."



"Kıbrıs sorununu Türkiye ile en iyi şekilde yürüten liderdi"



Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, babasının dava adamı olduğunu belirterek, "Davası için uğraş verdiği dönemde 6 çocuğunun 3'ünü kaybetti." dedi.



Serdar Denktaş, babasının bütün o acılı dönemlerini Kıbrıs Türk halkının davasına dört elle sarılarak atlatmayı başardığını, mücadelesini son nefesine kadar devam ettirdiğini söyledi.



Rauf Denktaş'ın büyük bir lider olduğuna dikkati çeken Serdar Denktaş, babasını şu ifadelerle anlattı:



"Gerek Kıbrıs'tan gerek Türkiye'den birçok insanın onunla ilgili mutlaka bir hatırası olduğunu görüyoruz. Elinde fotoğraf makinesiyle doğayı, hayvanları, Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın insanını görüntülemek için sürekli halkın içinde olan bir liderdi. Şu anda büyük eksikliğini hissettiğimiz bir lider. Kıbrıs sorununu Türkiye ile birlikte en iyi şekilde yürüten liderdi. O dönemde muhaliflerinin 'Türkiye'yi Kıbrıs konusunda Denktaş yönetiyor' diye şikayet ettiği bir liderdi. Kıbrıs Türkü'nün adadaki eşitliğini sağlamak için ortaya koyduğu mücadele, geleceğimizi teminat altına almak için ortaya koyduğu mücadele hiç unutulmayacak. KKTC'yi dünya tanımasa bile bizlere bıraktığı en büyük mirastır. Bu mirası daha da ileri seviyeye taşımak için bizler ve bizden sonraki nesiller ellerinden geleni yapacaktır."



"Bizim için her zaman sığınılacak bir limandı"



Denktaş'ın evdeki babalık görevine çok zaman ayıramamasına rağmen kendileri için sığınılacak bir liman olarak gördüklerini dile getiren Serdar Denktaş, "Tüm halkımız 'Denktaş olsaydı bu böyle olmazdı' demeye devam ediyor. Bu da bizim için en büyük onur, en büyük gurur. Rahmetle, özlemle, sevgiyle anıyoruz." dedi.

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