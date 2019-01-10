Son Dakika Haberleri: Real Madrid Kral Kupası'nda Leganes'i Farklı Yendi

Real Madrid Kral Kupası'nda Leganes'i Farklı Yendi

1 saat önce

İspanya futbol Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Real Madrid sahasında Leganes'i 3-0 yendi.

Real Madrid Kral Kupası'nda Leganes'i Farklı Yendi, System.String[]
İspanya futbol Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Real Madrid sahasında Leganes'i 3-0 yendi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini Sergio Ramos (Dk. 44 penaltı), Lucas Vazquez (Dk. 69) ve Vinicius Junior (Dk. 77) kaydetti.

Real Madrid aldığı farklı galibiyetle 16 Ocak'ta Leganes deplasmanında oynayacağı rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Sergio Ramos 100. golünü attı

Diğer yandan Real Madrid'in takım kaptanı Sergio Ramos kariyerindeki 100. golü Leganes'e attı. 32 yaşındaki defans oyuncusu profesyonel futbol kariyerinde şimdiye kadar Real Madrid'de 80, Sevilla'da 3 ve İspanya Milli Takımı forması ile 17 kez rakip takımın ağlarını havalandırdı.

Real Madrid'in hafta başında Manchester City'den transfer ettiği 19 yaşındaki Brahim Diaz da Leganes karşılaşmasının 78. dakikasında Vinicius'un yerine oyuna girdi.

Ligde son iki maçında bir beraberlik bir de yenilgi alan Real Madrid, Kral Kupası'ndaki Leganes maçını 44 bin 231 seyirci önünde oynarken bunun Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maçlarda bu sezonki en düşük sayı olması dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Futbol, İspanya, Real Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman Devi Bayern Münih, Benjamin Pavard'ı Renklerine Bağladı Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara: Icardi, Inter ile Yeni Sözleşme İmzalamayacak

Galatasaray, Sparta Prag Forması Giyen Benjamin Tetteh'in Peşine Düştü Galatasaray, Lechia Gdansk'ın Kanat Oyuncusu Lukas Haraslin'in Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 02:57:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Real Madrid Kral Kupası'nda Leganes'i Farklı Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]