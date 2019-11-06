Son Dakika Haberleri: "Red Bull Satranç Ustaları"nda bölge elemeleri başlıyor
Son Dakika Spor 'Red Bull Satranç Ustaları'nda bölge elemeleri başlıyor

"Red Bull Satranç Ustaları"nda bölge elemeleri başlıyor

6 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Satranç Ustaları'nda (Red Bull Chess Masters) bölge elemeleri başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Satranç Ustaları'nda (Red Bull Chess Masters) bölge elemeleri başlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 15-70 yaş arası lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirecek organizasyonun ilk çevrimiçi elemesi 7 Kasım Perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hamle yapacağı elemelerde maçlar özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak.

Organizasyon 8 Kasım Cuma günü İç Anadolu, 10 Kasım Pazar günü Güneydoğu Anadolu, 11 Kasım Pazartesi günü Karadeniz, 13 Kasım Çarşamba günü Ege, 14 Kasım Perşembe günü Marmara ve 15 Kasım Cuma günü Akdeniz Bölgesi'nde yapılacak elemelerle devam edecek.

Her bölgeden en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu "bölge takımını" oluşturacak.

Bölgelerden gelen 7 takım ve özel seçilen bir ekibin mücadele edeceği final ise 24 Kasım Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu Bölgesi, Red Bull, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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