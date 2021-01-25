Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi - Son Dakika

Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi

25.01.2021 10:22
Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi, System.String[]

Türkiye genelinde reel kesimde güven, Ocak ayında, geçen aya göre 0.2 puan artarak 107.0 düzeyine yükseldi.

Türkiye genelinde reel kesimde güven, Ocak ayında, geçen aya göre 0.2 puan artarak 107.0 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre; gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise, aynı dönemde göre 1.4 puan azalarak 109.0 düzeyine geriledi.Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 16.5 düzeyine yükseldi.TCMB verilerine göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan gelişme, bir önceki aya kıyasla güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme ise bir önceki aya göre zayıfladı. Bunun yanında, gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme güçlenirken, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı.Ayrıca, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan gelişme de güçlenirken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı. Ayrıca, gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.Ocak ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 50.1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 18.1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi. Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak önceki dönemde artış bildirenler lehine olan gelişme güçlendi.Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmeler de azalış bildirenler lehine dönerken, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16.7'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.4'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70.9'a geriledi. (Grafik)


Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi
Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi
Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırım, İhracat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Reel kesimde güven Ocak'ta 0.2 puan yükseldi - Son Dakika


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