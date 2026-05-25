Regülasyon yetmez: Kurumları ayakta tutan asıl güç iç denetim mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Regülasyon yetmez: Kurumları ayakta tutan asıl güç iç denetim mi?

Regülasyon yetmez: Kurumları ayakta tutan asıl güç iç denetim mi?
25.05.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans sektöründe artan regülasyon baskısı, dijitalleşme ve küresel belirsizlikler, kurumların iç kontrol ve risk yönetimi yaklaşımlarını yeniden şekillendiriyor. Geleneksel denetim mekanizmalarının yerini, veri odaklı ve proaktif sistemler alırken; kurumlar artık riskleri sadece tespit etmekle kalmayıp öngörmeye de odaklanıyor. Bankacılık sektöründe İç Denetim Müdürü olarak görev yapmakta olan Serhat Ünsal, sektörde yaşanan bu dönüşüme dikkat çekti.

Finans sektöründe artan regülasyon baskısı, dijitalleşme ve küresel belirsizlikler, kurumların iç kontrol ve risk yönetimi yaklaşımlarını yeniden şekillendiriyor. Geleneksel denetim mekanizmalarının yerini, veri odaklı ve proaktif sistemler alırken; kurumlar artık riskleri sadece tespit etmekle kalmayıp öngörmeye de odaklanıyor. Bankacılık sektöründe İç Denetim Müdürü olarak görev yapmakta olan Serhat Ünsal, sektörde yaşanan bu dönüşüme dikkat çekerek, “Regülasyonlara uyum elbette kritik; ancak tek başına yeterli değil. Kurumların gerçek dayanıklılığı, iç denetim fonksiyonunun ne kadar etkin, bağımsız ve risk odaklı çalıştığıyla doğrudan ilişkilidir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, etkin bir iç kontrol yapısı; finansal raporların güvenilirliğini artırırken aynı zamanda operasyonel kayıpları minimize ederek sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor. Finans ve bankacılık alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Ünsal, kariyeri boyunca iç denetim, iç kontrol ve uyum süreçlerinin farklı katmanlarında aktif rol aldı. Bankacılık sektöründe iç denetim müdürü olarak görev yapan Ünsal, doğrudan yönetim kuruluna ve denetim komitesine raporlama yaparak, kurumun risk haritasının oluşturulmasında kritik bir sorumluluk üstleniyor.

İç denetimde yeni paradigma: Proaktif ve veri odaklı yaklaşım

Geleneksel denetim anlayışının geçmişe dönük kontrol mekanizmaları üzerine kurulu olduğunu belirten Ünsal, günümüzde bunun yerini çok daha dinamik bir yapının aldığını vurguladı. “Artık denetim fonksiyonları sadece hata bulmaya odaklanmıyor. Asıl değer, riski gerçekleşmeden önce öngörebilmekte yatıyor” diyen Ünsal, özellikle bilgi sistemleri denetimi ve veri analitiğinin bu dönüşümde belirleyici olduğunu ifade etti.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetçi lisansına da sahip olan Ünsal, dijitalleşmenin getirdiği yeni risk alanlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Finansal kurumlar artık sadece kredi veya piyasa riskiyle değil, aynı zamanda siber riskler ve veri güvenliği gibi çok boyutlu tehditlerle karşı karşıya. Bu nedenle iç denetim ekiplerinin teknik yetkinliklerinin artırılması ve teknolojiyle entegre çalışması kaçınılmaz hale geldi.”

Ünsal’a göre risk bazlı denetim planlaması, kurumların kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlarken, kritik risk alanlarına odaklanarak daha etkili sonuçlar üretilmesine imkan tanıyor.

Serhat Ünsal: “İç kontrol kültürü kurum geneline yayılmalı”

İç denetimin başarısının yalnızca denetim ekipleriyle sınırlı olmadığını belirten Ünsal, kurum genelinde bir “kontrol kültürü” oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Daha önce iç kontrol ve uyum süreçlerinin kurulması ve geliştirilmesinde aktif rol aldığını hatırlatan Ünsal, bu deneyimin sahadaki uygulamaların gerçekliğini anlamada büyük katkı sağladığını ifade etti.

“En sık yapılan hatalardan biri, iç kontrolü sadece prosedürlerden ibaret görmek. Oysa etkin bir sistem, çalışanların bu yapıyı sahiplenmesiyle mümkün olur” diyen Ünsal, özellikle üst yönetimin bu konudaki yaklaşımının belirleyici olduğunu vurguladı.

Kariyerinin önceki dönemlerinde faktoring ve bankacılık sektöründe iç kontrol ve uyum fonksiyonlarını sıfırdan kuran Ünsal, MASAK ve BDDK düzenlemelerine uyum süreçlerinde de aktif rol aldı. Bu kapsamda edindiği saha deneyiminin, bugün stratejik karar alma süreçlerine doğrudan katkı sunduğunu belirtiyor.

Ünsal sözlerini şöyle tamamladı: “Güçlü bir iç denetim ve kontrol yapısı, sadece riskleri azaltmakla kalmaz; aynı zamanda kurumun itibarını korur, yatırımcı güvenini artırır ve uzun vadeli sürdürülebilirliği destekler. Bu nedenle iç denetim, artık bir zorunluluk değil; rekabet avantajı sağlayan stratejik bir fonksiyondur.”

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Regülasyon yetmez: Kurumları ayakta tutan asıl güç iç denetim mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı
Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı
Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
10:06
Villarreal, Atletico Madrid’i resmen paramparça etti
Villarreal, Atletico Madrid'i resmen paramparça etti
09:54
Galiptir bu yolda mağlup Premier Lig’den düştüler
Galiptir bu yolda mağlup! Premier Lig’den düştüler
09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:39:03. #7.12#
SON DAKİKA: Regülasyon yetmez: Kurumları ayakta tutan asıl güç iç denetim mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.