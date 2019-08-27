Rehber köpekler, Engelsiz Filmler Festivali'nde

Rehber köpeklerle ilgili özel bir seçki, Engelsiz Filmler Festivali kapsamında seyircilerle buluşacak.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek festivalin programında "Rehber Köpekler" konulu 5 filmden oluşan bir seçki yer alacak.

İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da yapılacak festivalde yönetmen Heddy Honigmann'ın 6 farklı rehber köpekle onların sahipleri arasındaki derin bağı ele aldığı "Badi Buddy", Don Hardy ve Dana Nachman'ın rehber köpek olmak üzere eğitilen yavruların hikayesini anlattıkları "Yavru Seçimi", kaza geçirdiği için artık yürüyemeyen 15 yaşındaki Scott'ın kendisine yardımcı olan köpek yavrusu Dexter'ın hikayesini konu alan "Scott ve Julia" gösterilecek.

Seçkideki filmler arasında ayrıca Bruno Simoes'in rehber köpek olmayı öğrenmek için okula giden köpeğin yaşadığı zorlukları anlattığı kısa animasyonu "Pip" ve Bill Plympton'ın Oscar ödüllü animasyon filminin devamı olan "Rehber Köpek" de yer alacak.

Öte yandan İstanbul'da yapılacak söyleşide, Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, rehber köpeklerin nasıl yetiştirildiği, rehber köpek sahiplenmek için gerekli kriterlerin neler olduğu gibi bilgileri paylaşacak.

Rehber Köpekler seçkisinde yer alan filmler, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonunda (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ve 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Fiziksel ya da zihinsel sağlık problemleri yaşayan kişilere pratik ve duygusal destek vermek üzere özel olarak eğitilen rehber köpekler, yalnızca görme engelli kişilere değil, otizm, depresyon, anksiyete gibi durumlar yaşayan kişilere de yardımcı oluyorlar.

Bir rehber köpek, görme engelli bir kişinin engellere takılmadan bir yere gitmesine kılavuzluk ederken, hareketleri kısıtlı kişilerin de gündelik hayatlarını rahat bir şekilde sürdürmesine yardımcı olabiliyor.