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Rektör Çomaklı, gençlerle bir araya geldi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği ve Ensar Vakfı Erzurum Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği ve Ensar Vakfı Erzurum Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.


Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile birlikte TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Seyfullah Gülakar ve Ensar Vakfı Erzurum Şube Başkanı M. Zeki Korkmaz'ın misafiri olan Rektör Çomaklı, yönetici ve öğrencilerle buluştu.


TÜGVA İl Başkanı Seyfullah Gülakar'ın "Gençlere Tecrübe Aktarımı" programına daveti üzerine öğrencilerle buluşan Rektör Çomaklı, gençlere eğitimci ve yöneticilik anlamındaki tecrübelerini aktararak, ülkelerine hayırlı bireyler olmaları için kendilerini sürekli geliştirmeleri noktasında nasihatlerde bulundu.


"Ülkemize yönelik gelebilecek her türlü tehlikeye karşı kendimizi ancak geliştirerek koruyabilir" diyen Rektör Çomaklı: "Çalışarak ve daima çaba göstererek ideallerimize sahip olabiliriz. Aksi takdirde ülkemiz üzerinde planları olanların ruhumuzu işgal, inancımızı istila edeceklerini asla unutmamalıyız. Bu maksatla ülke olarak sizin gibi kendini geliştiren, vatanı ve milleti için çabalayan gençlere ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


Daha sonra TÜGVA İl Başkanı Seyfullah Gülakar ve vakıf yöneticileri ile görüşen Rektör Çomaklı, gençlerle buluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Ensar Vakfı Erzurum Şubesini de ziyaret eden Rektör Çomaklı, düzenlenen toplantıda Şube Başkanı M. Zeki Korkmaz ve yönetimi ile bir araya gelerek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 8. Üniversite-STK iş birliğinin, üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma aktarılarak faydaya dönüşmesine katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, "Üniversitelerin temel görevi bir yandan eğitim-öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmaktır. Yapılan araştırmaların temel amacı ise bilgi üretilmesi ve mevcut bilgilere yenilerinin katılmasıdır. Bizde bu vizyon çerçevesinde STK ziyaretlerine büyük önem veriyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
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