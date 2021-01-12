Rektör Çufalı, "Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi" - Son Dakika

Rektör Çufalı, "Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi"

12.01.2021 16:32

- Rektör Çufalı, "Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi" Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, geçen Aralık ayında fırlatılması planlanan 5 santimetrelik küp uydusunun uzaya fırlatılma sürecinin ertelendiğini söyledi.

- Rektör Çufalı, "Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi"

ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, geçen Aralık ayında fırlatılması planlanan 5 santimetrelik küp uydusunun uzaya fırlatılma sürecinin ertelendiğini söyledi. Çufalı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Space-X firması tarafından uzaya fırlatılması planlanan küp uydu ile Grizu-263 takımının ününün dünyaya yayıldığını ifade etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, basın mensupları ile düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirdi. Geçen yıl Mart ayında başlayan pandemi sürecinin eğitim hayatını da etkilediğini belirten Çufalı, buna rağmen uzaktan eğitimle sürecin desteklendiğini ifade etti. Çufalı, "Virüs bir çok şeyi etkiledi. Eğitim anlayışını da etkileyecek. Bütün dünyada öteden beri bunun hazırlıkları vardı. Bunun hazırlıklar çok hızlı bir şekilde gelişmek zorunda kaldı. Yeni dönemlerde yeni eğitim anlayışları teknolojiyi kullanarak gelişiyor. Biz de yeni eğitim anlayışı açısından yeni dönemde neler yapabiliriz neler yapmak gerekiyor. Bunların üzerinde duruyoruz, çalışıyoruz. Geçen yıl Mart ayında başladığımız bu sürece çok hızlı bir şekilde adapte olduk. UZEM ile yoğun olarak az sayıda personelimiz olmasına rağmen yoğun olarak çalıştık. Calışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Öncelikle ilk başladığımızda asenkron şekilde dersleri vermeye başladık. Hızlı bir şekilde de yaz aylarında da senkrona geçtik. Bu dönemde de bütün derslerimiz senkron olarak anlık olarak hocalarımız derslerini veriyorlar. Sınavları da bu şekilde veriyorlar. Her geçen gün bu şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu arada tabii her yıl farklı bir şekilde yaptığımız mezuniyet törenlerini bu yıl online olarak yapmak zorunda kaldık. Öğrencilerimizle online bir şekilde bu mezuniyet törenini biraz buruk bir havada gerçekleştirdik. Umarız bundan sonraki dönemde yüzyüze mezuniyet törenlerimizi düzenleriz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 35 bin kayıtlı öğrencisi ve 2 bin 500'den fazla uluslararası öğrencisi bulunan üniversitenin, ünü bütün dünyaya yayılan Grizu-263 takımının başarısına dikkat çeken Rektör Çufalı şöyle dedi:

"Ünü bütün dünyaya yayılan sözü edilen Grizu 263 takımımız var. Uzaya küp uydumuzu fırlatacak. Bunun fırlatılması aslında 2020 yılındaydı planı. Fakat süreçler istediğimiz gibi gitmiyor. Çünkü sadece bizim uydumuz da fırlatılmayacak. Covid'in de etkisiyle bu sürekli erteleniyor. En son Ocak ayında fırlatılması planlanıyor. Şubat sonu veya Mart ayına ertelendi. Bizim için büyük bir gurur Grizu 263 takımımız. Umarız bundan sonra fazla bir erteleme olmaksızın bu fırlatmayı gerçekleştiririz."

Mustafa Çufalı ve beraberindeki gazeteciler yeni faaliyete geçen Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi ve 15 Temmuz Kampüsü'nü gezdi.

Rektör Çufalı, Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi
Rektör Çufalı, Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi
Rektör Çufalı, Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi
Rektör Çufalı, Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi

Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektör, Aralık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, 'Grizu-263'ün 5 santimetrelik küp uydusunun fırlatılması ertelendi' - Son Dakika


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