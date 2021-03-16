Rektör Prof. Dr. Aksoy: "Selçuk Üniversitesi geleceğe ışık tutacak" - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, teknolojiye, bilimsel araştırmalara öncelik veren; dijitalleşmiş, uluslararası arenada kendini ispatlamış bir üniversite oluşturmak için gayret ettiklerini belirterek, "Selçuk Üniversitesi, öğrencilerini geleceğe hazırlamak için bütün imkanlarını seferber etmekten çekinmedi, bundan sonra da çekinmeyecek" dedi.

Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (SERATEM) Youtube kanalında yayınlanan ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İnci Şahin'in sunduğu "Zirai Söyleşiler" adlı programın 20. bölümüne konuk olan Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, hayata geçirdikleri projeleri anlattı, hedeflerini paylaştı. Selçuk Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Metin Aksoy, "Medrese kültürünü teknolojiyle entegre eden ve geleneği gelecekle buluşturan Selçuk Üniversitesi gibi köklü bir çınarın idaresinde görev almanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu çınarı, geleceğe ışık tutacak hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye sınırlarını aşan bir üniversite olmasını istiyoruz. Ar-Ge çalışmalarına, teknolojik yatırımlara, bilimsel araştırmalara öncelik veren, öğrencilerini geleceğe hazırlayan bir üniversite hedefliyoruz" dedi.

"Selçuk Üniversitesi'ni daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz"

Selçuk Üniversitesi'ne hizmette bulunan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ailemizden fedakarlık ettik ancak üniversitemizi daha da ileriye taşımak için çalışmaktan vazgeçmedik. Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası arenada kabul gören bir üniversite hüviyetine bürünmesi için, dijitalleşmesi için, dünya standartlarında bir eğitim sunması için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda kronikleşmiş bazı sorunları çözmeye çalıştık. Ciddi bir maliyet oluşturan kiralık makam araçlarını merkeze çekerek önemli oranda tasarruf elde ettik. Sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için adımlar attık. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, temel hedeflerimizdendi. Elektrikli araçlar, bu doğrultuda attığımız adımlardan biriydi" şeklinde konuştu.

"Yeşil bir kampüs oluşturmak için çabalıyoruz"

Uzaktan eğitimde sorun yaşayan öğrenciler için 300'e yakın bilgisayar desteğinde bulunduklarını ve atık suların geri dönüşümü için tesis projesi hazırladıklarını hatırlatan Rektör Aksoy, "Yeşil bir kampüs oluşturmak için çabalıyoruz. Salgında bir yılı geride bıraktık. Öğrenciler kampüsü özledi, bizler de öğrencilerimizi özledik. Önemli bir sorumluluk alarak hibrit eğitim modeline geçtik. Sınıflara kamera kurduk, isteyen öğrenciler derse katılabiliyor, isteyen öğrenciler evlerinde online olarak derslerini takip edebiliyor. 4 bin civarında öğrenci kampüse geldi. Öğrencileri kampüste görmekten mutluluk duyuyorum. Akademisyenlerimiz hibrit eğitim için büyük bir fedakarlık gösterdi. Bölgedeki en köklü fakültelerden biri olan Ziraat Fakültesi'nin kadro talepleri karşılandı, fakültemiz için birçok projeye imza attık. Ziraat Fakültesi farklı bir boyut kazanmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte projeler hazırladık. Bilgi birikimi ile farkındalık oluşturan bir Ziraat Fakültesi hedefliyoruz. Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı uygulaması ile çiftçiler çok kısa sürede sorularına cevap bulabiliyor" ifadelerini kullandı. - KONYA