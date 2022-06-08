Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova'nın himayelerinde gerçekleşen 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi nedeniyle Bakü 'de bulunan Tabakoğlu da ziyaretlere eşlik etti.

Kaynak: AA

Erhan Tabakoğlu, Mustafa Şentop, Trakya Bölgesi, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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