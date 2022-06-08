Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu

08.06.2022 15:24
Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova'nın himayelerinde gerçekleşen 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi nedeniyle Bakü'de bulunan Tabakoğlu da ziyaretlere eşlik etti.

Kongrenin ardından Türkiye'den 45 üniversitenin rektörü, Şentop liderliğinde, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarete, TBMM Başkanı Şentop ile istişarelerde bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile çektirilmesi ile sona erdi.

YORUMLAR
500
TÜ akademisyenleri 'INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı TÜ akademisyenleri 'INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi
Kaynak: AA

Erhan Tabakoğlu, Mustafa Şentop, Trakya Bölgesi, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:30:53. #1.13#
SON DAKİKA: Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement