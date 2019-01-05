Son Dakika Haberleri: Rektör Taş, Bilal Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Rektör Taş, Bilal Erdoğan ile Bir Araya Geldi

55 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması'na katıldı.

Rektör Taş, Bilal Erdoğan ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması'na katıldı.

Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile bir araya gelen Rektör Taş, Erdoğan'a Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

İbrahim Taş, Rektör, Bilal Erdoğan, Yaşam
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