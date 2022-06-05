Remzi Çayır: Milli Yol Partisi seçimlere ülkücü bir adayla girecek - Son Dakika
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Remzi Çayır: Milli Yol Partisi seçimlere ülkücü bir adayla girecek

05.06.2022 16:38
Remzi Çayır: Milli Yol Partisi seçimlere ülkücü bir adayla girecek

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Buradan açıklıyorum; İstişare Kurulumuz, Genel İdare Kurulumuz, il başkanlarımız eğer yetkiyi verirse ve karar verirlerse Milli Yol Partisi ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkarak yürütmeyi elde etmek için iktidarı talep edecektir" dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Buradan açıklıyorum; İstişare Kurulumuz, Genel İdare Kurulumuz, il başkanlarımız eğer yetkiyi verirse ve karar verirlerse Milli Yol Partisi ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkarak yürütmeyi elde etmek için iktidarı talep edecektir" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Çayır, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısından önce gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, şu anda Suriye'nin içinde bir koridor açma hazırlığı yapıldığını, bunun Türk milletinin istikbali, güvenliği ve huzuru anlamında önemli olduğunu belirterek, "Bu yol geçmişte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ifade ettiği ve tavsiye ettiği bir yoldu. Yani Türkiye kendi milli güvenliği için, sınırları için, insanların huzuru için, kaosu kendinden olabildiğince uzak tutmak anlamında bir koridor açmak zorundadır. Bu koridoru tamamlamak durumundadır. Eğer koridoru tamamlayamazsa NATO'da müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ne yazık ki şu anda orada yapay bir devlet oluşturma peşinde. PKK'yı meşrulaştırmak, PKK'yı devletleştirmek yoluna gitmiş gözüküyor. Derhal bu yanlıştan dönmesi, bu yanlıştan bir an önce çark etmesi gerekir. Eğer Türkiye'yi kendisine ortak ilan ediyorsa, NATO'da ortağımız ise ve askerlerimiz omuz omuza yarın bir gün oluşabilecek bir hedefe karşı mücadele edeceklerse ABD'nin kendisini bu hain plandan geri çekmesi gerekiyor. Hainliğe gerek yok. Orada Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kast edecek bir devlet kurmaya gerek yok. Teröristlerle iş birliği yapması şu anda dünyada ve milletin gözü önünde. ABD eğer bizimle yürümek istiyorsa derhal terör örgütleriyle olan ilişkisini kesmek zorunda. Bu anlamda yürütülen mücadeleyi doğru buluyoruz" dedi.

'DARBE ANAYASASI BAŞTAN SONA DEĞİŞMELİ'

Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini ve artık eski Türkiye'nin terk edilmesi gerektiğini kaydeden Çayır, "Eski Türkiye demek darbe anayasası demek. Eski Türkiye demek her siyasetçinin ve her siyasi iktidarın kendi zengin sınıfını oluşturduğu dönem demek. Dolasıyla bu alışkanlıklardan ve bu manzaradan Türkiye zorluk çekiyor ve Türkiye büyük bir kaosun içerisinde. Ekonomik kaosun içinde. Türk milleti, yokluk ve pahalılığın içerisinde debeleniyor. Dolayısıyla sistemin normalleştirilmesi lazım. Sistemin normalleştirilmesi ne demek; daha önce yürütmenin başı başbakandı, şimdi cumhurbaşkanı. Bu cumhurbaşkanı ya da başbakanın yürütmenin başı olup olmaması meselesi değil. Nedir peki? Güçler ayrılığı. Hesap verebiliyor mu, şeffaf mı? Yani yürütmenin başında olan bile yaptığı yanlıştan ötürü derhal sorguya çekilebiliyor mu? Mesele bu. Şu anda 2 sistemde de problemler var. Bizim söylediğimiz şey şu; derhal darbe anayasası baştan sona değişmeli ve insanın özgür, onurlu şerefli yaşadığı bir ortam oluşturulmalıdır" diye konuştu.

'MİLLİ YOL PARTİSİ SEÇİMLERE ÜLKÜCÜ BİR ADAYLA GİRECEK'

Çayır, önümüzdeki seçimlerde her partinin millete kendi adayıyla gitmesi gerektiğini belirterek, "Partiler kendi adaylarıyla yürütmenin başı olmalıdırlar. Yani millete gidip iktidar talep etmelidirler. Koca koca partiler; 100 yıllık partiler, 50 yıllık partiler, 20 yıllık partiler çıkmışlar başka bir insanı belki de siyasetle alakası olmayan bir insanı işaret ediyorlar. Masalar kurmuşlar, ittifaklar kurmuşlar, bilmem neler kurmuşlar. Ben buradan Devlet Bahçeli'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na, kendisini iddia sahibi görüp masada yer alanlara, Cumhur İttifakı'nda yer alanlara sesleniyorum. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın milletin huzuruna, 'Ben adayım şu şekilde, sizden iktidar talep ediyorum' deyin. Bir başkasını işaret etmeyin. Bu sebeple buradan açıklıyorum; İstişare Kurulumuz, Genel İdare Kurulumuz, il başkanlarımız eğer yetkiyi verirse ve karar verirlerse Milli Yol Partisi ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkarak yürütmeyi elde etmek için iktidarı talep edecektir" ifadelerini kullandı.


Remzi Çayır: Milli Yol Partisi seçimlere ülkücü bir adayla girecek
Remzi Çayır: Milli Yol Partisi seçimlere ülkücü bir adayla girecek
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Kaynak: DHA

Remzi Çayır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Remzi Çayır: Milli Yol Partisi seçimlere ülkücü bir adayla girecek - Son Dakika

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