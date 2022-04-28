Remzi Çayır: "Milli Yol Partisi Ülkücü Bir Aday Koyacaktır" - Son Dakika

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "'Şehit olmak sırası sizde hadi yürüyün' dendiğinde gözünü kırpmadan yürüyen ülkücüler, bu ülkenin vatanseverleri, başınızı dik tutun. Artık ülkücülerin de Türk milliyetçilerinin de bir cumhurbaşkanı adayı var. Milli Yol Partisi ülkücü bir aday koyacaktır" dedi.

Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Çayır, şunları söyledi:

"BİR ASGARİ ÜCRETLİ BÜTÜN MAAŞINI VEREREK BİRKAÇ GÜN YOLCULUK EDEBİLECEK"

"Pandemi çukurundan çıktık ekonomik çukurun içine düştük. Malatya'da bir kişinin otobüsle gidiş gelişi 700 lira. 4 kişi oluğunu düşünün 3 bin lira. Bir asgari ücretli bütün maaşını vererek birkaç gün yolculuk edebilecek. Şu anda millet kendi evinde kalmayı tercih ediyor. Maliye'den sorumlu Nebati Bey'in gülümsemekten öte hiçbir radikal çözümü yok. Sadece siyasilerin bildik tanıdık 'sabredin daha iyi olacak' demesinden başka hiçbir şey duymadık. Nasıl iyi olacak? Belirsiz. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14. Türkiye içeride yüzde 50 ile borçlanıyor. Absürt, kağıt üzerinde hayatla örtüşmeyen bir politika. Borcu borçla ödüyoruz. Yüzde 9'la dolar üzerinden Türkiye borçlanarak hayatına devam ediyor. Dünya üzerinden faizle borçlanan ülkelerden birisiyiz şükürler olsun. Baba 'bayram' der içi yanar. Oğul 'bayram' der aile yanar. Allah'ın izniyle biz varız çalışırsak gereğini yaparsak her şeyin değişeceğine inanıyoruz.

"DAHA ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK OTURMUŞLAR MİLLETİN YAPACAĞI HESABI KENDİLERİ YAPIYOR"

Döviz bir yıl önce 7.14 iken şu anda 14 küsur. Mazot geçen yıl 6,5 lira bu sene 22,5 lira. Bir ay içerisinde mazot yüzde 30 ucuzluyor ama vatandaşa yansımıyor. Dolar yüzde 200 artıyor mazot yüzde 344 artıyor. Bunun sebebi Türkiye'nin dolaylı olarak koyduğu vergiler. Mazotun fiyatını biraz aşağı düşürmek domatesin patatesin fiyatını düşürmektir. Biz dışarıya bağımlılığı yok edeceğiz. Kendi enerjisini kendisi yönetecek Türkiye.

Süresiz genel başkanlara sesleniyorum. Madem iddianız var. Çıkın milletin huzuruna 'Adayım' deyin. Niye parti kurdunuz? Daha ortada fol yok yumurta yok, 1,5 yıl var seçime oturmuşlar milletin yapacağı hesabı kendileri yapıyor. Çıkın milletin önüne 'adayım ben' deyin. Şehit olmak sırası sizde 'hadi yürüyün' dendiğinde gözünü kırpmadan yürüyen ülkücüler, bu ülkenin vatanseverleri, başınızı dik tutun. Artık ülkücülerin de Türk milliyetçilerinin de bir cumhurbaşkanı adayı var. Milli Yol Partisi ülkücü bir aday koyacaktır. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 'ben adayım diyemiyor' gidip bir başkasını işaret ediyor. İYİ Parti masa kurmuş, belki bir başkasını aday gösterecek.

"KİMSE ERMENİLERE, RUMLARA HERHANGİ BİR AYRIMDA BULUNUYOR MU HAYIR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde oturup atalarımıza söven, iftira atan adı sanı ne olursa olsun kendisi Ermeni, Türk vatandaşı olan birisi çıkıp Türk milletinin sırtına hançer vurmaktan geri durmuyor. Herkes de seyrediyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları bakmayacaklar. Haddini bil. Tehcir bir soykırım değildir. Sadece bir milletin kendini koruma içgüdüsüdür. Şu anda milletin içerisinde Ermeniler, Rumlar var. Kimse onlara herhangi bir ayrımda bulunuyor mu hayır."