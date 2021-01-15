Renault'nun tüm spor faaliyetleri Alpine çatısında birleşiyor - Son Dakika

Renault'nun tüm spor faaliyetleri Alpine çatısında birleşiyor

15.01.2021 15:14
Renault'nun tüm spor faaliyetleri Alpine çatısında birleşiyor, System.String[]

Alpine Cars, Renault Sport Cars ve Renault Sport Racing’in mevcut faaliyetleri, Alpine markası altında tek bir oluşum olarak birleşiyor.

Alpine Cars, Renault Sport Cars ve Renault Sport Racing'in mevcut faaliyetleri, Alpine markası altında tek bir oluşum olarak birleşiyor.

Alpine, özgün bir markanın güvenilirliğini, uzman üretim kabiliyetini, mühendislik becerisini Formula 1'in medya yansımaları ile bir araya getirecek. Tüm bunlar, Alpine çevresinde gerçek bir pazar değeri yaratma ve markayı farklı bir lige taşıma hedeflerinin temellerini oluşturuyor.

Alpine, Renault Grubu ve Renault Nissan Mitsubishi (RNB) İttifakı'nın yeteneklerinin gücünü arkasına alacak. Bunlar arasında Alliance-EV platformu ile teknoloji, küresel üretim ayak izi, optimum maliyet rekabeti sağlayan güçlü bir satın alma kolu, küresel bir dağıtım ağı ve RCI finansal hizmetler yer alıyor. Temel hedef ise motor sporları yatırımları da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar kar eden bir şirket haline gelmek.

Alpine'in yüzde 100 elektrikli garajı

Yeni organizasyonel yapı, Renault Grubu ve RNB İttifakı ile sinerji yaratılması ve seçilen ortaklarla iş birliği, Alpine'nin ürün planını desteklemede birer araç olacak. Bu kapsamda ittifak CMF-B EV platformuna dayalı yüzde 100 elektrikli B segmenti Hot Hatch, CMF-EV platformuna dayalı yüzde 100 elektrikli C segmenti Sports Cross Over ve Lotus ile birlikte geliştirilen A110'un yüzde 100 elektrikli muadilini tanıtacak.

Alpine iş birimini geliştirmenin bir parçası olarak, Renault Grubu ve Lotus Grubu, elektrikli spor otomobilin ortak geliştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi iş birliği alanını incelemek için bir mutabakat sözleşmesi (MoU) imzaladı. Alpine ve Lotus ekipleri, hem Fransa hem de Birleşik Krallık'taki ilgili kurumların kaynaklarını, uzmanlığını ve tesislerini kullanarak elektrikli spor otomobilinin ortak mühendisliği, tasarımı ve geliştirilmesi için kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütecek.

Alpine; teknoloji, dağıtım, müşteri deneyimi ya da markaya ve müşterilere değer katan diğer tüm alanlarda Renault Grubu inovasyonunun ön saflarında yer alacak. Dolayısıyla, Alpine'nin yeni ürün jenerasyonu, Renault Grubu'nun en son yeniliklerinin yanı sıra F1'in teknoloji ve uzmanlığından yararlanacak: F1'in veri analizi ve işlemedeki yüksek performansından elde edilen verimli enerji yönetimi, güvenlik sistemleri ve bağlantı çözümleri… Tüm bunlar Alpine ürünlerine önemli bir rekabet avantajı sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alpine CEO'su Laurent Rossi, "Yeni Alpine oluşumu, ayrı değerlere ve kusursuz özelliklere sahip 3 markayı güçlendirerek tam donanımlı tek bir çatı altında topluyor. Dieppe'deki fabrikamızın hünerleri, F1 ve Renault Sport ekiplerimizin mühendislik becerisi, teknolojiyle donatılmış tamamen elektrikli ürün gamımızı ön plana çıkartarak Alpine adını geleceğe taşıyacak. Özgün tarzımız, ileri teknolojimiz, ezber bozan yaklaşımımız ve tutkumuzla yollarda ve pistlerde olacağız" dedi.

Yarışın devamı

Alpine ve Renault, Formula 1, ralli ya da dayanıklılık gibi farklı kategorilerde başarılarla dolu uzun bir yarış geçmişine sahip. Alpine Tasarım Direktörü Antony Villain, "Formula 1'in yanında tüm Alpine motor sporları programlarına güçlü ve özel bir kimlik vermek önemli bir fırsat. Faaliyetlerimizin merkezinde yer alan motor sporları ile görsel kimlik bizim için çok önemli. Bugün yeni tasarımıyla gördüğünüz aracımız Alpine F1 ekibinin yeni kimliğinin ilk çağrışımı. Bazı yapısal görsel öğeler araç üzerinde kalmaya devam edecek, bazıları ise değişecek. Üç renkli büyük Alpine logosu, markanın motor sporlarındaki kimliğinin en belirgin sembolü. Mavi, beyaz ve kırmızı renkler bizim için çok önemli olan Fransız ve İngiliz bayraklarını ifade ediyor. Tüm motor sporları öğelerinde değişiklikler yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rekabet için rekabetten doğan marka

Alpine, rekabet konusunda tutkulu genç bir olan Jean Rédélé tarafından 1955 yılında kuruldu. Şirketine, yarışmak için en sevdiği alanın adını verdi: Alpler. Alpine, en büyük motor sporları zaferini 1978'de elde etti; Le Mans 24 Saat Yarışları zaferi. Fabrika, 70'li ve 80'li yıllarda A310 V6 ve GTA dahil yeni ve yenilikçi binek araçlarını piyasaya sürmeye devam etti. Marka, üretimi 1995'te durdurmuş, 2018'de yeni A110'u hayranlarıyla tekrar buluşturmuştu.

Formula 1, Renault, Medya, LOTUS, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Renault'nun tüm spor faaliyetleri Alpine çatısında birleşiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sağlık Bakanı Koca, "Aşı için sıramı bekleyeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı HES kodu ile İstanbulkartlarını eşleştirenlerin sayısı beklentiyi karşılamadı Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi
Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir         
15:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti         
14:46
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi         
14:18
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım         
14:01
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Türkçe ile imtihanı herkesi güldürdü Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Türkçe ile imtihanı herkesi güldürdü         
13:15
Araç sahipleri kar yağışı sonrası soluğu oto lastikçilerde aldı Araç sahipleri kar yağışı sonrası soluğu oto lastikçilerde aldı         
12:35
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Uzmanlardan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili uyarı: Bankacılık işlemleri tehlikede Uzmanlardan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili uyarı: Bankacılık işlemleri tehlikede         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Fiyatı 70 bin liraya kadar çıkıyor! 'Aksaray malaklısı' almak isteyenler, 6 ay sırada bekliyor Fiyatı 70 bin liraya kadar çıkıyor! 'Aksaray malaklısı' almak isteyenler, 6 ay sırada bekliyor         
09:54
Anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli çok kızacak! MHP baraj altında kaldı Anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli çok kızacak! MHP baraj altında kaldı         
09:53
Kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi: Emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu Kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi: Emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu         
09:47
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 15:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Renault'nun tüm spor faaliyetleri Alpine çatısında birleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei