Reşit Kibar Davasında Adalet Arayışı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de, Cankurtaran mevkisinde öldürülen Reşit Kibar'a ilişkin davanın 4. duruşması sonrası konuşan Kibar ailesinin avukatı Haktan Özkan, cinayetin tek bir kişi tarafından işlenmediğini ileri sürdü. Özkan, dosyaya giren HTS kayıtları ve telefon görüşmelerinin olayın azmettiricilerinin kimler olduğunu açıkça ortaya koyduğunu iddia etti. Cinayetin tasarlanarak işlendiğini savunan Özkan, Yunus ve Eşref Merttürk'ün tanık değil sanık olarak yargılanması gerektiğini kaydetti. Fikret Merttürk hakkında verilen adli kontrol kararını yetersiz bulan Özkan, "Tutuklanmadığı her gün adalet ihlal ediliyor" dedi.

Artvin Adliyesi'nde görülen Reşit Kibar davasının 4'üncü duruşması tamamlandı. Mahkeme, davayı 13 Mayıs'a erteledi. Silahın sahibi olduğu belirtilen Fikret Merttürk hakkında tutuklama talebi reddedilirken, yurt dışına çıkış yasağına ek olarak haftalık imza şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Azmettirici oldukları iddia edilen Yunus ve Eşref Merttürk hakkında, HTS kayıtlarının incelenmesi ve tanık olarak dinlenmelerinin ardından suç duyurusu talebinin değerlendirileceği belirtildi. Katil zanlısı Muhammed Ustabaşın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

"Adaleti mücadeleyle kazanacağız"

Duruşma sonrasında Halkevleri adına konuşan Uğur Karakuş şunları söyledi:

"Onlarca argümanımıza rağmen Fikret Merttürk yine tutuklanmadı. Avukatlarımızın ispatlarına rağmen Yunus Merttürk'ün bu işin başında olduğuna dair iddialarımızla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Bizler ilk gün söylediğimiz yerdeyiz. Adaleti buradan, mücadele ederek kazanacağız. Buna olan inancımız her geçen gün büyüyor. Bugün İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımız temsilen geldiler; bizi ve aileyi yalnız bırakmadılar. Yaşam savunmasını yalnız bırakmadılar. Bir kez daha teşekkür ediyoruz."

"Cinayet tasarlanarak işlendi, sanık sayısı bir değil"

Reşit Kibar'ın avukatı Haktan Özkan, duruşmayı değerlendirerek şunları söyledi:

"Dosyaya ilişkin olarak ilk gün ne söylediysek, bugün de hepsinin doğru olduğu bir kez daha ispatlandı. 3 Eylül tarihinde köylüler ve müvekkillerimiz bu cinayetin yalnızca Muhammed Ustabaş tarafından işlenmediğini; Fikret Merttürk'ün azmettirici olduğunu, Yunus ve Eşref Merttürk'ün de azmettiriciler arasında yer aldığını ifade etmişti. Ancak savcı başta olmak üzere yargı mekanizması bu iddiaların peşine düşmedi.

Bugün dosyaya giren telefon görüşme kayıtları ve diğer veriler, ilk gün söylediklerimizin birebir doğru olduğunu ortaya koydu. Olay anında yapılan telefon görüşmeleri, cinayeti kimlerin azmettirdiğini açıkça göstermektedir. Bu dosyada sanık sayısı bir değildir ve cinayet tasarlanarak işlenmiştir. Ayrıca gerekli güvenlik önlemlerini almayan ve bu cinayetin önünü açan kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ifade ettik. Ancak bu talebimiz reddedildi. Yunus ve Eşref Merttürk'ün tanık değil sanık olarak yargılanması gerekir. Fikret Merttürk'ün tutuklanmaması ise adaletin ihlalidir. Adli kontrol kararı yetersizdir. Tutuklanması için tüm hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir sonraki celsede de aynı kararlılıkla burada olacağız."

"Tek istediğimiz adalet, insanca yaşamak"

Öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un ablası Özlem Tosun da duruşmaya katılarak şunları söyledi:

"Çevre mücadelesi veren, yaşam hakkı savunucusu gazeteci Hakan Tosun, tıpkı Reşit Kibar gibi bu doğayı ve toprakları savunmak için yaşadı. Ancak yaşam hakkı elinden alındı. Bugün Reşit, Hakan ve adını sayamadığımız binlercesi için buradayız. Tek istediğimiz şey adalet. Bu topraklarda insanca yaşamak istiyoruz. Adalete ulaşmak bu kadar zor olmamalı."

Reşit Kibar'ın kardeşi Şükrü Kibar da duruşma sonrası aile adına konuşarak, "Avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Artık biz bir aileyiz. Savunmalarını, kendi ailelerinden birini kaybetmiş gibi yapıyorlar. Deliller ortadayken Fikret'in hala tutuklanmaması, adalet sisteminin geldiği durumu gösteriyor. Biz bu adaletsizliğe karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Korkmuyoruz, çekinmiyoruz" dedi.