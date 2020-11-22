Ressam Ahmet Yeşil, 138'inci kişisel sergisini açtı - Son Dakika

MERSİN'de ressam Ahmet Yeşil'in (53) 138'inci sergisi olan 'Yer, zaman ve mekan' temalı resim sergisi, adının verildiği sanat galerisinde açıldı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi yerleşkesinde, Ahmet Yeşil'in adını taşıyan sanat galerisi, ressamın en kapsamlı ve 138'inci sergisi olan 'Yer, zaman ve mekan' temalı resim sergisiyle açıldı. Açılış törenine ressam Ahmet Yeşil, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatseverler katıldı. Törende konuşan ressam Yeşil, galerinin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, 18 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden ve ip figürleriyle yaptığı resimlerle dünyaca ünlenen Ahmet Yeşil'in 72 eseri yer alıyor.