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Ressam ve çizer Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı - Son Dakika

Ressam ve çizer Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı

06.12.2021 09:09
Ressam ve çizer Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı

Ressam, çizer ve karikatür sanatçısı Şafak Tavkul, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı.

Ressam, çizer ve karikatür sanatçısı Şafak Tavkul, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı.

Anma programı kapsamında Tavkul'un hayat hikayesini anlatan, Adem Özkul'un yönettiği "Bir Ressamın Sırları-Şafak Tavkul Belgeseli"nin gösterimi yapıldı.

Belgesel gösteriminin ardından usta sanatçının eşi Çiğdem Tavkul, "Bir Ustanın Ardından" başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer aldı.

Çiğdem Tavkul, Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri kapsamında, bu yıldan itibaren animasyon kategorisinde verilecek tüm ödüllerin "Şafak Tavkul Animasyon Ödülleri" olarak anılacağını söyledi.

Şafak Tavkul'un İpekyolu Film Ödülleri'nde jürilik yaptığını hatırlatan Çiğdem Tavkul, "Bu belgeselde hem Şafak Tavkul'un hayatı özetleniyor hem de yaptığı bu çalışmaları kendi ağzından dinliyoruz. Gerçekten muhteşem bir çalışma. Dünya resim sanatı tarihinde bence çıtayı en üste koyan bir çalışma oldu. Şafak Bey'in vefatından 7-8 ay kadar önce çekilmişti." ifadelerini kullandı.

Şafak Tavkul anısına gelecek yıl da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir sergi organizasyonu planladıklarını kaydeden Çiğdem Tavkul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sergi için çalışmalara başlandı, ilgili mercilere başvurularda bulunuldu. Kitap çalışması yapılacak. Yaptığı çalışmanın bir envanteri çıkartılıyor şu anda. 2 öğrenciye Şafak Tavkul bursu veriliyor. Şafak Bey son 2 yılında Muğla'da bir köyde çalışmalarına devam ediyordu. Yangından sonra orada çok sevdiği ormanlarda da yanan ağaç oldu. Orada bir Şafak Tavkul Ormanı yapıldı. Geçen hafta fidan dikimi vardı. Şafak Bey'in çok fazla projesi var. Yazdığı romanlar var. Yapılması mutlaka gerekli dediği projeler var. Onlar tek tek hayata geçecek elbette. Bana vasiyeti var mutlaka herkese bunları anlat dediği, onların da insanlara ulaşması için çalışmalar yapacağız. Kimisi film, kimisi kitap olacak."

Ressam ve çizer Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı
Ressam ve çizer Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı
Ressam ve çizer Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı

Tarık Zafer Tunaya, Belgesel, Ressam, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ressam ve çizer Şafak Tavkul, belgesel gösterimi ve söyleşiyle anıldı - Son Dakika


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