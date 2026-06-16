Reyhanlı'da 9 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Reyhanlı'da 9 aranan şahıs yakalandı

Reyhanlı\'da 9 aranan şahıs yakalandı
16.06.2026 15:11
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 46 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ile 4 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 9 kişi yakalanırken, uygulamalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda toplam 2 bin 46 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ile 4 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 9 kişi yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı. Denetimler sırasında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS üzerinden 305 araç kontrol edilirken, trafik ekiplerinin uygulamalarında 708 araç ve 218 motosiklet sorgulandı. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen bazı araç ve motosikletler trafikten men edilirken, eksiklikleri tespit edilen sürücülere 1 milyon 606 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Reyhanlı ilçesinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri, ilçe genelinde geniş kapsamlı sorgulama yaptı. Uygulamalarda toplam 2 bin 46 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şahıslar tek tek tespit edildi. Yapılan kontrollerde 5 aranan şahıs ile 4 yoklama kaçağı yakalanarak emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan aranan 1 kişi de yer aldı. Ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile mala zarar verme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi de denetimlerde yakalandı. Uygulamalarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan şahısların da bulunduğu öğrenildi. Yakalanan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılırken, polis ekiplerinin ilçede huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE 1,6 MİLYON LİRAYI AŞKIN CEZA KESİLDİ

Reyhanlı'da yapılan uygulamalar yalnızca şahıslara yönelik sorgulamalarla sınırlı kalmadı. Denetimler kapsamında Mobil PTS üzerinden 305 araç kontrol edildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise 708 araç ve 218 motosiklet sorgulandı. Araç ve motosikletlerde yapılan kontrollerde kurallara aykırı durumlar tek tek tespit edildi. Trafik uygulamalarında 3 motosiklet ve 2 araç trafikten men edildi. Eksiklikleri ve kural ihlalleri belirlenen 19 araç ile 43 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 606 bin 134 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Reyhanlı genelinde gerçekleştirdiği denetimlerin, aranan şahısların yakalanması, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla devam edeceği öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Hatay Reyhanlı'da 9 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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