Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki

25.01.2021 10:39
Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki, System.String[]

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i değerlendirdi ve Burak Yılmaz'ın sarf ettiği sözlere tepki göstererek "Mesut Özil, Türkiye'nin bir değeridir. Ülke sevgisi olmasa bu yaşta gelir mi Allah aşkına?" ifadelerini kullandı. Dilmen ayrıca Beşiktaş taraftarına da "MesutOl" kampanyası için çağrıda bulundu.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini NTV'de değerlendirdi ve dikkat çeken sözler kullandı.

İşte Dilmen'in sözleri;

Kampanyaya katıldım, "MesutOl" yazdım gönderdim. Fenerbahçelilerin de bu taşın altına elini koymasında fayda var. Ucundan da bir Fenerbahçeli olarak, az çok hizmetimiz olmaya devam etsin. Bütün taraftarların da katkıda bulunacağını düşünüyorum. Beşiktaşlılar da "MesutOl" yazsın atsın.

"BİZİM LİGİMİZ MESUT İÇİN DEZAVANTAJ"

1 hafta önce kızıma da anlattım, 1 hafta sonra oynamaz Mesut diyordu. 1,5 saat sabah, 1,5 saat akşam idman yapardık biz. Her türlü idman yapıyorsunuz, yorulabilirsiniz ama akşam uyursunuz. Maç oynadığınız zaman ama 1,5-2 gün kendinize gelemezsiniz, uyumanız çok zor, ağrır her yeriniz. Eski futbolcularımız, abilerimiz de bilir, istediğin kadar idman yap, maç oynamak yorucudur. Mesut'un dezavantajı, bizim ligimiz, arkası dönük sert bir lig. Premier Lig'de ve La Liga'da arkası dönük alacak topları.

"HERKESE İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe'nin Mesut'u ekonomik kullanması için diğer oyunculara da ihtiyacı var. Sert bir orta saha ve önünde Mesut. Ben Nisan ayına kadar Mesut Özil'in 90 dakika oynamasını beklemiyorum. Asıl hedefinin 3,5 yıllık sözleşme yaptığı için, önümüzdeki yazdan sonra faydalı olmasını bekliyorum. Ben Galatasaray maçında bile, 6 Şubat'ta 11'de olma ihtimalini zayıf görüyorum.

"BONSERVİSİ ELİNDEYKEN İSTERLER"

Mesut'un hayatındaki planlamasında, ailesinin ya da menajerlerinin 35-36'dan önce Türkiye'ye gelmemek vardır. Baktığımızda yaşı çok değil. ABD'den de isteyenler vardı, Sevilla'nın istediğini de ben biliyorum. Bonservisi elinde olan Mesut'u kim almaz? Bize gelmesi bizim ülkemizin uluslararası ilişkileri için de çok önemli.

"OLAĞANÜSTÜ ÜCRETLER YOK"

Mesut Özil düşünüldüğü gibi olağanüstü rakamlarla gelmedi, Acun Medya'nın da sponsorluğunun payı oldu. Türkiye'ye gelmesinin nedeni, burada sevdiği büyükler vardı. Almanya değil de keşke Türkiye Milli Takımı'nda oynasaydı elbette.

"ÜLKE SEVGİSİ OLMASA GELİR Mİ?"

Burak'ı severim ama keşke böyle konulara girmeseydi. Mesut'un Londra'nın merkezinde Filistin ile ilgili konuştuğunda Burak "Seninle gurur duyuyorum Mesut" demişti. Onu deyip, bunu demek olmuyor. Mesut bu ülkenin bir değeridir. 12 milyon pound kazanıyordu Arsenal'de. Ülke sevgisi olmasa bu yaşta gelir mi Allah aşkına?

"BUNDAN SONRA İŞ MESUT'TA"

Evin oğlu mevzusu oldu, başkanın ırkçılık yapacak hali yok. Bizim çocuğumuz bu. Almanya - Türkiye maçında tabii ki gol atacak, oradaki halini, nasıl davrandığını da görüyoruz. Yıpratmamak lazım, bundan sonra iş Mesut'ta. Türkiye ve Fenerbahçe gereğini yaptı, Fenerbahçe de Mesut Özil için bir şanstır.

Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki - Son Dakika Spor


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