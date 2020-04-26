Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak - Son Dakika Spor

Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak

24 dakika önce

Süper Lig'de kalan 8 haftanın ne zaman ve nasıl oynanacağı merak konusu. Bu konuda spor yorumcusu Rıdvan Dilmen önemli açıklamalar yaptı. Dilmen edindiği bilgileri aktarırken 7 haftada liglerin bitirilmesi planlandığını ve sadece bir hafta içi maç oynanacağı aynı zamanda stadyumlara gazetecilerin alınmayacağını söyledi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında katıldığı canlı yayında kalan sekiz haftanın nasıl oynanacağı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Dilmen, TFF başkanı Nihat Özdemir ile konuştuğunu ve edindiği bilgileri aktardı.

"FITRATIMIZ DEĞİŞECEK"

Dilmen, koronavirüs salgınısonrası hayatın değişeceğinin söyleyerek "Olağanüstü bir durumla karşılaştık. Dünya çok farklı noktada. Bana göre fıtratımız değişecek. Bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Son sözü söyleyecek tabii ki, Allah'tır. Polisleri, hemşireleri, doktorların ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

"TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştüğünün açıklayan Dilmen " Hollanda'da alınan karardan sonra Ajax'ın durumuna AZ Alkmaar itiraz etmiş. Son kararı UEFA verecek. Trabzonspor ile eşit puanda olan Başakşehir gibi. Hayır denirse o model ortadan kalkar. Sayın başkan ile görüştüm. Ömer hoca var Bilim Kurulunda'da federasyonda sorumlu, rapor hazırlamış ve kulüplere vereceklermiş" ifadelerini kullandı.

"12 HAZİRAN HEDEF TARİH"

Dilmen liglerin başlaması için hedef tarihin Haziran ayı ortası olduğunu belirterek "Testler olacak, antrenman tesislerinde kontroller olacak. Kurallar var. Belki statta hiç gazeteci alınmayacak. Sağlık kurulu ile istişare edilecek, 12 Haziran hedef tarih" şeklinde konuştu.

"LİG 7 HAFTADA BİTİRİLECEK"

Süper Lig'de kalan 8 hafta için uygulanacak modeli açıklayan Dilmen "Toplam 7 hafta oynanacak. Geride kalan 8 haftanın bir tanesi hafta içinde oynatmak modeliyle. Şu an teorik olarak bu model düşünülüyor. 12 Haziran ile 26 Temmuz arası toplam 7 haftada bitecek. Futbol önemli, sosyal hayatın devam etmesini hepimiz istiyoruz." sözlerini kullandı.

"ÖZÜR BEKLİYORUM"

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vaka sayısı 1'den 4-5'e çıkınca devlet karar aldı maçlar seyircisiz oynandı. Daha sonra bir maç oynandı ve bitti. Şimdi vaka sayısı 100 bin küsür. Biz hemen önlem alan ve örnek gösterilen bir ülkeyiz. O dönemde beddua ettiler bana, ona..Şimdi ne oldu? vaka sayısı 100 küsür bin olmuş ve oynamak istiyorlar. Özür bekliyorum ben. Benim gibi birkaç arkadaşım daha özür bekliyor"

"1 VAKA VARKEN OYNAMAYALIM DEDİLER, 104 BİN VAKA VARKEN OYNAMAK İSTİYORLAR"

"Kulüplerimiz batmış durumda maçları oynamalarının nedeni bu. Yayıncı kuruluş da eleştirim var, bırakın haftada iki gün oynasınlar. Bu ligde başarılı olacak takımlar, kadrosu geniş takımlar olacak. Sakatlık riski de var ama amaç sezonu bitirmek. Sosyal hayatın devam etmesine bakar devlet ama kulüpler öyle bakmadı. 1 vaka varken oynamayalım dediler, 104 bin vaka varken oynamak istiyorlar"

Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:19 

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