Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak - Son Dakika

Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak

30.11.2020 14:30
Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak, System.String[]

Analiz raporunda 'riskli yapı' olduğu ortaya çıkan Bergama Belediyesi hizmet binasının boşaltılıp, yıkılacağı açıklandı.

Analiz raporunda 'riskli yapı' olduğu ortaya çıkan Bergama Belediyesi hizmet binasının boşaltılıp, yıkılacağı açıklandı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan kontrolde riskli yapı olduğu tespit edilen Bergama Belediye binası için yıkım kararı çıktı.

30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde belediye binasında çatlaklar oluştuğunu söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Deprem sonrası teknik personelimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatları doğrultusunda yaptığımız kontrollerde binamızın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğunu gördük. Bunun üzerine hemen çalışma başlatarak bina performans analizi yaptırdık. Yaptırdığımız incelemede binamız 'riskli yapı' olarak tespit edilmiş, 'binanın kullanılmaya devam edilmesi can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir' sonucu elimize ulaşmıştır" dedi.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası kamu binalarının ayakta kalmasının son derece önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Başkan Koştu, "Depremden sonra gördük ki; kamu binalarımızın ayakta kalması depremzede vatandaşlarımıza ve depremden hasar gören binalarımıza müdahale ve yardım götürme açısından önem arz ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu binalarını tahliye etmişlerdir. Günlük olarak 500-600 kişinin kullandığı binamızda personelimizin ve halkımızın vebali üzerimizde olacağı için hiçbir canı riske etmek istemiyoruz" diye konuştu.

Halen kullanılmakta olan bina için 1986 yılında ruhsat alındığını ve 1999 deprem yönetmeliği öncesi yapıldığını açıklayan Başkan Koştu, "Yaptırdığımız analizde binada kullanılan betonun c10 sınıfı altı çıkması, binada kullanılan demirlerin nervürsüz olduğu ve korozyona uğradığının tespit edilmesi sonrası yapılan performans analizinde, binamız 'riskli yapı' olarak tespit edilmiştir. Binamızın performans testi sonuçları belli oluncaya kadar hiç kimseye olumlu ya da olumsuz bir bilgi vermedik. Tespit edilen riskli yapılar 60 gün içerisinde boşaltılarak yıkılması gerekmektedir. Bu kapsamda bizde yeni hizmet binamız yapılıncaya kadar hizmetimizin aksamamasına dikkat ederek binamızı tahliye edeceğiz. Bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık" dedi. - İZMİR

Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak
Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak
Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak
Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak
Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak

Bergama, Deprem, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Riskli yapı olduğu ortaya çıkan Bergama Belediye binası yıkılacak - Son Dakika


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