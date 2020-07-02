Riva'daki Elmasburnu plajı haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak - Son Dakika

Riva'daki Elmasburnu plajı haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak

Beykoz Riva'da revize edilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunulan Elmasburnu Tabiat Parkının plajı, haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak.

Beykoz Riva'da revize edilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunulan Elmasburnu Tabiat Parkının plajı, haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak. Diğer günlerde de aileleri ağırlayacak olan Elmasburnu Plajı, kadınları ağırladığı günlerde sadece kadın personellerle vatandaşlara hizmet verecek. Tekrar hizmete açılan Elmasburnu Tabiat Parkı ve Mesire Alanı revize edilmiş haliyle havadan görüntülendi.

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Beykoz Riva'da bulunan ve tatil için vatandaşların gözde yerlerinden Elmasburnu Tabiat Parkı, revize edilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. 138 dönüm arazide kurulu olan tabiat parkı ve mesire alanı, 9 bin m2'lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locanın yer aldığı plajıyla piknik yapmak isteyen, gezmek isteyen ve denize girmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Elmasburnu plajı ayrıca önümüzdeki hafta itibariyle haftanın 4 günü sadece kadınlara yönelik hizmet verecek. Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri sadece kadın vatandaşların kullanabileceği plajda personellerde de kadın olacak. Plajda, park girişinde ve restoranda çalışan personel kadınlardan oluşacak. Haftanın diğer günleri ise plaj ailelerin kullanımına açık olacak. Ayrıca alanda 227 araçlık otopark da hazırlandı. Alana gelen ziyaretçiler araçların park ettikten sonra plaja elektrikli servis araçlarıyla taşınacak.


Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı hakkında bilgi veren Beykoz Belediyesi Sosyal Tesisleri Genel Müdürü Ayhan Kamburgil, "Yüz otuz sekiz dönüm üzerine kurulmuş Elmasburnu Tabiat Parkı ve Mesire alanımız bu sene Beykoz Belediyesi tarafından tekrar revize edildi. Bu alan localar, plaj kısmı ve kamelyalar ve mesire alanından oluşmaktadır. Burada da bir restoranımız var. Restoranımızda dünya mutfağından ürünler var, sabah kahvaltı da yapabiliyorlar. Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri bayanlara özel, tüm personelimiz bayan, restorandaki giriş güvenlikteki ve plajlarda çalışan personellerimiz tamamıyla bayanlardan oluşmakta. Anadolu yakasında bir ilk, bayanlara hizmet vereceğiz" dedi.


Yenilenen tabiat parkı ve plajdan memnun olduklarını dile getiren Mustafa Sandıkçıoğlu, "Şu anda çok güzel ailece deniz vakti geçirebileceğimiz bir mekan olmuş burası. Yukarıda büyük otoparkımız var. Otoparkta aracımızı rahatlıkla park edebiliyoruz araçlardan buraya sahile kadar iniyoruz" dedi.


Revize edilerek tekrar hizmete açılan Elmasburnu Tabiat Parkı ve Mesire Alanı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Beykoz, Riva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Riva'daki Elmasburnu plajı haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak - Son Dakika

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