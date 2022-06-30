TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

30.06.2022 16:20
TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle birlikte Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belirlendi. Kura çekimine; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

"TFF olarak her zaman sizlerin yanınızdayız"

Yeni dönemde iş birliği içinde çalışacaklarına inandığını vurgulayan Volkan Can, "Başkanımızın seçim çalışmalarında alt liglere nasıl değer verdiğine şahit olduk. Bütün toplantılarda önce alt liglerden bahsetti. Alt ligler futbolun mihenk taşıdır. İnşallah birlikte iyi şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Ben de 2. ve 3. Lig kulüpleri arasında iyi bir köprü kuracağıma, sizlerin yanında olacağıma buradan söz veriyorum. TFF yönetimi olarak biz önce güven, adalet ve şeffaflık ilkesiyle yola çıktık. Çözüm odaklıyız. Bütün camialara eşit mesafedeyiz. Bu çok önemlidir. Hiçbir zaman hiçbir kulübün bir adım fazla yanında olmayacağımıza buradan söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şu şekilde oluştu:

Beyaz Grup

Afjet Afyonspor

Amed Sportif

24 Erzincanspor

Ankaraspor

Arnavutköy Belediyespor

Batman Petrolspor

Bayburt Özel İdare

Düzcespor

Bursaspor

Çorum FK

Esenler Erokspor

Nazilli Belediyespor

Ispartaspor

İnegölspor

Menemenspor

Sivas Belediyespor

Somaspor

Şanlıurfaspor

Tarsus İdman Yurdu

Kırmızı Grup

Sarıyer

Kırklarelispor

Zonguldak Kömürspor

Ankara Demirspor

Erimasgut Belediyespor

Pazarspor

1462 Trabzon FK

Silahtaroğlu Vanspor FK

Diyarbekirspor

Adıyaman Futbol Kulübü

İskenderunspor

Serik Belediyespor

Fethiyespor

Uşakspor

Bucaspor 1928

Balıkesirspor

Kocaelispor

Karacabey Belediyespor

GMG Kastamonuspor - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Volkan Can, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu - Son Dakika

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