2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ve Macaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü.
A Milli Kadın Futbol Takımı, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler spor salonunda gerçekleştirdiği kuvvet antrenmanlarının ardından sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Ay-yıldızlılar, 5 Nisan'da İsviçre ile deplasmanda, 9 Nisan'da Macaristan ile Pendik Stadyumu'nda oynayacak.
Hamit Altıntop, futbolcularla bir araya geldi
Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayı takip etti ve antrenman sonunda oyuncular ve teknik heyetle görüştü. UEFA Uluslar C Ligi'nde gol yemeden 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Takımı'nı tebrik eden Hamit Altıntop, İsviçre ve Macaristan maçları için takıma başarılar diledi.
Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:
Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamzenur Yaman (Galatasaray)
Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Eda Karataş (Galatasaray), Emine Ecem Esen (Galatasaray), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Elif Keskin (Beşiktaş)
Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Miray Cin (MSV Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ve Macaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, kent genelinde yapılan çalışmalarda siber suçlarla ilgili aranan 21 kişi de yakalandı. İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinin ilk gününde 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 41 ülkeden 107'si erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyon başladı. Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde J1-48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, altın madalya elde etti. J2-48 kiloda tatamiye çıkan Cahide Eke ise bronz madalyanın sahibi oldu. IBSA Judo Antalya Grand Prix'si yarın sona erecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk edecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ilk maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek galip geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı belirtildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. İkinci maç ise 4 Nisan Perşembe günü Ankara'da oynanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?