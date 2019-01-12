Son Dakika Haberleri: Rıza Sarraf'tan Rüşvet Alan Gardiyana Hapis Cezası

Rıza Sarraf'tan Rüşvet Alan Gardiyana Hapis Cezası

57 dakika önce

NEW ABD'deki İran yaptırımları davasında hakkındaki suçlamaları kabul edip savcılıkla iş birliğine giden Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiği gardiyan Victor Casado 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rıza Sarraf'tan Rüşvet Alan Gardiyana Hapis Cezası, System.String[]
NEW ABD'deki İran yaptırımları davasında hakkındaki suçlamaları kabul edip savcılıkla iş birliğine giden Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiği gardiyan Victor Casado 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Casado, rüşvet olarak kabul ettiği parayı geri ödeyecek.

Davanın yargıcı Richard Sullivan, kuruma ve tüm hukuk sistemine "saldırı" olarak nitelendirdiği rüşvet suçunun kamuoyu, hapishane çalışanları ve mahkumlar tarafından ciddiyetinin anlaşılması gerektiğini belirterek, gardiyan Casado'ya 3 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Yargıç Sullivan, Casado'dan ayrıca rüşvet olarak aldığı 26 bin 500 doları iade etmesini istedi.

Gardiyan Victor Casado daha önce "rüşvet almadığı" yönündeki ifadesini değiştirerek hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Rıza Sarraf'ın duruşmalar sırasında tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, cep telefonu ve alkol karşılığında Türk avukatı aracılığıyla rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi suçlar atfedilen Sarraf, Mart 2016'da ABD'de tutuklanmıştı. Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Sarraf kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Reza Zarrab, Güncel
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