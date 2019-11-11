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Rize'de 69 bin fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında Rize merkeze bağlı Isırlık Tabiat Parkı'nda 69 bin fidan toprakla buluştu.

Rize'de 69 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında Rize merkeze bağlı Isırlık Tabiat Parkı'nda 69 bin fidan toprakla buluştu.


Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında Rize Merkez'e bağlı Isırlık Tabiat Parkı'nda 69 bin fidan dikme programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye başkanı Rahmi Metin, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Programda fidan dikiminde bulunan AK Parti Rize milletvekili Osman Aşkın Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde başlatılan bu programı önemsediklerini belirterek "8 lokasyon da 69 bin fidan bugün toprakla buluşacak. Rize ağaç bakımından çok zengin. Bunu daha da arttırıyoruz. Bize düşen bölgemizi turizm ekseninde doğa turizmin ekseninde gelişmesi için bu çevreyi korumak" dedi. - RİZE

Rize Merkez, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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