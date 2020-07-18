Rize'de 91 yılın yağış rekoru kırıldı - Son Dakika

RİZE'de, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı, sel ve heyelanlara yol açan sağanakta, metrekareye düşen 273,6 kilogram yağış miktarının 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde olduğu açıklandı.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte metrekareye düşen 273,6 kilogram yağışın son 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı sel ve heyelan afetinin yaralarının, en kısa sürede sarılması ve hayatın seyrini normale döndürebilmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok sivil toplum kuruluşunun çalışma yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
Hasar gören yapılarda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "AFAD Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip tarafından konutlarda yapılan teknik incelemeler sonucu, Sırtköy ve Köprübaşı köyleri tamamlanmış, Madenli beldesi Yazıcılar ve Merkez Mahallesi'nde sona gelinmiştir. Çalışmalara Sarısu ve Yamaç köyleri ile Madenli'nin diğer mahallelerinde devam edilecek olup, oluşan heyelanlar yüzünden açılamayan yollar ekiplerimizin hızını etkilemektedir. Şu ana kadar toplam 111 ev incelendi. 3 ev yıkık, 20 evin oturulamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle nakledilmesi, 15 civarındaki eve de istinat duvarının yapılması gerektiği tespit edilmiştir ve çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" dedi.