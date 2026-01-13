Rize'de 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' gündemli 2'nci Ayder Forumu tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rize'de 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' gündemli 2'nci Ayder Forumu tanıtıldı

13.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de, 2'nci Ayder Forumu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek, enerji, güvenlik ve diplomasi konu başlığında gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı, Ayder Yaylası'nda gerçekleştirildi.

RİZE'de, 2'nci Ayder Forumu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek, enerji, güvenlik ve diplomasi konu başlığında gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı, Ayder Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ayder Forum'a ev sahipliği yapıyor. ' Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' başlığıyla, bakanlar ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Ayder Yaylası'nda tanıtıldı. Yayla kadar yağış altında basın açıklamasıyla başlayan program, otelde devam etti. Öğle yemeğinin ardından kurulan horon halkasında horon oynayan katılımcılar güzel görüntüler oluşturdu.

'ENERJİ GÜNDEMİ'

Kar yağışı altında açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Rize'de Ayder yaylamızdayız. Ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Ayder'in hep bir Davos olması yönüyle, dünya gündeminin, ülke gündeminin, uluslararası gündemlerin müzakere edildiği bir merkez olması yönüyle öne çıkması vizyonu ve hedefi koymuştu. Ayder'deki dönüşüm ve koruma planı da bunun adımlarından bir tanesidir. Buradaki en önemli organizasyonlardan bir tanesi olan Ayder Forum Organizasyonu'nu da bu sebeple, bu vizyonla gerçekleştiriyoruz. Geçen sene Ayder Forum'u lojistik ve uluslararası taşıma gündemiyle gerçekleştirmiştik. Bu sene Ayder Forum enerji gündemiyle gerçekleşecek. Sayın Enerji Bakanımızın himayesiyle ve teşrifleriyle, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) organizasyonuyla, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, hülasa bütün şehir Ayder Forum'un ikincisini muhteşem bir karlı havada gerçekleştireceğiz. Bütün oturumların şehrimiz, ülkemiz ve bölge ekonomimiz için hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Hem Enerji Bakanımız, hem Gençlik Spor Bakanımız, hem Sağlık Bakanımız hem de misafir ülkelerden enerji bakanları, bakan yardımcıları başta olmak üzere çok seçkin bir misafir grubuyla gerçekleştireceğiz. İnşallah 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun 5'incisini, 10'uncusunu yaptığımızda nasıl bir adım attığımızı daha iyi görmüş olacağız. Ayder Forum'a bütün ilgilileri bekliyoruz. Herkesin gözü inşallah Rize'mizde ve Ayder'de olacak. Forumlar genellikle kış dönemlerinde olur. Kongre turizminin esasen vakti kış dönemleridir. Biz özellikle de kış döneminde faaliyetin gerçekleşmesini şehrimiz adına, bu dönemin de hareketlenmesi adına bir şans olarak görüyoruz" diye konuştu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin de "Mavinin dağlarıyla, denizleriyle, dereleriyle bütünleştiği Rize'mizde, Ayder'imizde Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Rize'miz bir marka. Eğitiminden, sağlığından, turizminden, yetiştirdiği insanına kadar özel bir ilimiz. Bu ilimizin bir kongre, zirveler merkezi olmasıyla ilgili önemli bir süreç yürütüyoruz. İkincisini gerçekleştireceğiz. Ben özellikle süreç içinde Enerji Bakanlığımıza, Valiliğimize, Belediyemize, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediyesine, Ayder Forum Derneği'nde yer alan düzenleme kurulu başkanımızdan üyesine kadar herkesin ciddi katkıları var. İnşallah dolu dolu bir forum olacak. Birinci gün Ramada Otel'de, ikinci gün de Ayder'de gerçekleşecek. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkesin bu foruma katılmasını önemle rica ediyorum" dedi.

'BÖYLE GÜZEL KARLI HAVADA FORUM YAPILACAK'

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise "İkinci Ayder Forumu'na geldik. Bir yıl önce ilk forumu yaptık. Düşünüyorum ki bu tarihi bir forum idi, tarihi bir hadiseydi. Çünkü bu forumların temeli bir yıl önce yapıldı. Bugün ikinci forum bekleniyor. Daha fazla yabancıların gelmesi, aşağı yukarı 30-35 kişi, düşünüyorum ki bu büyük bir başarıydı. Çünkü artık insanlar anlıyorlar bu forum ne kadar önemli. Bu ilk forum, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajıyla başlandı. ve düşünüyorum ki, eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu forumu destekliyorsa, forum çok güzel yapılacak. Bu fırsattan istifade edip Sayın Valimize teşekkürlerimizi belirtelim. Sayın Vali takımıyla katıldı bu foruma, onun için her şey çok güzel teşkil olundu. Bu böyle güzel karlı havada forum yapılacak. Konuşmacılarımız çok güzel şeyler yapıyorlar. Foruma başarılar diliyor, organize yapanlara hepinize çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Rize Belediyesi, Yerel Haberler, Ayder Yaylası, Rize Valiliği, Karadeniz, Diplomasi, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Enerji, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' gündemli 2'nci Ayder Forumu tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...
Beşiktaş, David Jurasek’in sözleşmesini feshetti Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti
Kahramanmaraş’ta metruk evde yangın Kahramanmaraş'ta metruk evde yangın

16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:42
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' gündemli 2'nci Ayder Forumu tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.