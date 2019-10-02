Son Dakika Haberleri: Rize'de kaybolan yaşlı adam 19 saat sonra bulundu
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Rize'de kaybolan yaşlı adam 19 saat sonra bulundu

1 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, 19 saat sonra bulundu.

Rize'de kaybolan yaşlı adam 19 saat sonra bulundu, System.String[]

Rize'nin Çayeli ilçesinde ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, 19 saat sonra bulundu.

Madenli beldesine bağlı Merkez mahallesinde yaşayan 81 yaşındaki Cevahir Şişman, dün akşam saatlerinde camide namaz kılmak için evden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan Şişman'ın yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, Şişman'ı yaklaşık 19 saat sonra Merkez mahallesinin yukarı kısmındaki çay bahçesinin yanında bulundu.

Madenli, Çayeli, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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