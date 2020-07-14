Rize'de meydana gelen selde ölü sayısı 2'ye yükseldi. - Son Dakika

Rize'de meydana gelen selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir"

RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de afet bölgesinde incelemede bulunarak "Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir" dedi.

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur önce Rize'nin İkizdere ilçesini daha sonra Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi'nde sel ve heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağıştan ötürü ilçe merkezinde Şairler deresi taşınca binaların zemin katlarını ve birçok iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda park eden ve hareket halinde olan araçlar da sel sularının altında kaldı. Yağıştan dolayı sele kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılırken, hastanede tedavi gören Havva Tüysüz de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde bölgeyi incelemeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesi olan Madenli Beldesi'nde açıklamalarda bulundu. 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Soylu "Yağışın çok yoğun olması sebebiyle oluşan sellerin hem tahribatını inceleyebilmek, hem alınabilecek tedbirleri arkadaşlarımız ile planlayabilmek için buraya geldik. Yaklaşık 12 köy yoluna ulaşılamıyordu, 3 vatandaşımızın orada mahsur kaldığı yönünde bilgimiz vardı. 1 vatandaşımız da kayıptı. Kayıp olan Ali Uzun amcamızı tam da heyelanın geldiği bölgede kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yine o evde mahsur 3 kişiden biri olan ve ayağı kırık olan Havva Tüysüz teyzemiz hastaneye getirildi ama maalesef o da hastanede hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. An itibari ile hastanede 2 kişi var, onlarında tedavileri devam ediyor, taburcu edilecekler. Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış olarak değerlendirilebilinir. Geçen hafta Trabzon'da 60-65 kilogram yağmıştı. Bu hafta burada yağan yağmurun miktarı ise 163 kilogram" ifadelerini kullandı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını dile getiren Bakan Soylu "Hasar tespit çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri buradalar. Akşamdan beri bütün ekipler çalışıyorlar. Şuanda ulaşıma kapalı 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.