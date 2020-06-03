Rize'de şantiye yangını - Son Dakika

Rize'de şantiye yangını
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin yaşam alanı kullanılamaz hale geldi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin yaşam alanı kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, yangın sabah 06.00 sularında Çayeli ilçesi Söğütlü köyü Karadeniz Sahil Yolu mevkiinde meydana geldi. Şantiyede elektrik aksamına bağlı kısa devreden çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çay toplamak için sabahın ilk ışıklarıyla çay bahçesine giren vatandaşların alevleri gömesi üzerine fark edilen yangın sonrası hemen Çayeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Çayeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine, Rize Belediyesi ekipleri de destek verdi. 1 saatlik uğraş sonucunda söndürülen yangında şantiyede işçilerin olmaması ile olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. - RİZE
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:17 Kaynak: İHA
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