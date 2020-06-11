Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası - Son Dakika

Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası

Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde akademisyen eşine mobbing uygulandığını iddia eden bir doktor ile bölüm başkanı arasında kavga çıktı Çıkan kavganın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan...

Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde akademisyen eşine mobbing uygulandığını iddia eden bir doktor ile bölüm başkanı arasında kavga çıktı

Çıkan kavganın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu

RİZE - Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde akademisyen eşine mobbing uygulandığını iddia eden bir doktor ile bölüm başkanı arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay RTEÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü'nde yaşandı. Tıp Fakültesinde görev yapan Yrd. Doç. Dr. B.B. eşine mobbing uygulandığı gerekçesi ile Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı O.B.Ö.'ün odasına girerek "Karı koca istifa ediyoruz, sizde rahatlayın" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine başlayan tartışma bir anda büyüyünce araya diğer diğer doktorların girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Darp edildiğini iddia eden Bölüm Başkanı O.B.Ö., karakola giderek B.B. ve eşi İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kavganın iddiaya göre asıl sebebinin 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ardından kurulan komisyonlarla başlatılan soruşturmalara dayandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, RTEÜ Tıp Fakültesinde görevli olan klinik şefi ve aynı zamanda öğretim görevlisi A.Ç.Ç., FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle o dönemde görevinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan öğretim görevlisinin görev yeri olan klinik şefliğine ise Dr. Öğretim Görevlisi İ.B. getirildi.

RTEÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji bölümünde daha FETÖ/PDY kapsamında açığa alınan öğretim görevlisi göreve iade edilince sorunlar başladı. Göreve iade edilen A.Ç.Ç.'nin akrabaları Rize'ye gelerek bölüm başkanı O.B.Ö.'ün makamında A.Ç.Ç.'nin görev yerine getirilen İ.B.'yi tehdit etti. Aynı fakültede bir başka birimde çalışan eşine olayı duyurmak istemeyen İ.B. ise çözüm yolunun yanlış olduğunu, her şeyin yargı ile halledilebileceğini dile getirerek odadan uzaklaştı. Bu sırada odada olan diğer öğretim görevlileri de İ.B.'nin bu tavrını haklı bularak bölüm başkanına uygulanan sistemin yanlış olduğunu söylediği öğrenildi.

Tehdit olayının üzerinden bir süre sonra İ.B. bir tıp dergisinde yayınlanmak üzere bir çalışma yaptı ve çalışmayı gönderebilmek için bölüm başkanına sordu. İ.B. o esnada kurumda olmayan bölüm başkanı O.B.Ö.'nün ise kendisine telefonla "Mührü bas gönder" şeklinde ifade kullandığını, bunun üzerine söyleneni yaptığını dile getirdi. Sonrasında ise bilimsel bir dergide yayınlanan yazının kendi izni olmadan yayınlandığını iddia eden O.B.Ö. isimli bölüm başkanı, yazı sahibi İ.B. hakkında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Rektörlüğü'ne şikayette bulundu. Gerçekleşen toplantıda üzerine çok gidildiğini düşünen İ.B.'yi ağlarken gören eşi Doç. Dr. B.B. ise kendisine ne olduğunu sordu. Tüm olayları öğrenen B.B. bunun üzerine bölüm başkanı O.B.Ö.'nün odasına girerek "Bir kadının üzerine bu kadar gidilmez. Sen odanda bir doktoru nasıl tehdit ettiriyorsun, bu nasıl yöneticilik. Karı koca istifa ediyoruz. Sizde rahatlayın" ifadelerini kullandı.

B.B.'nin sözlerinden rahatsız olan Bölüm Başkanı O.B.Ö.'nin ifadeleri üzerine tartışma alevlenerek şiddete dönüştü. Darp edildiğini iddia eden Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı O.B.Ö. karakola giderek B.B. ve eşi İ.B.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Rektörlüğün konuyla ilgili henüz bir soruşturma başlatmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayda ismi geçen B.B. ve eşi İ.B.'nin istifasının RTEÜ Rektörlüğü tarafından kabul edildiği belirtildi.

Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, kavga, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de üniversiteyi karıştıran mobbing iddiası - Son Dakika

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