Rize gündem haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Rize gündem haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de konuştu Açıklaması

09.10.2022 17:27
Rize gündem haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de konuştu Açıklaması

Rize haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kapının arkasında bıraktığımız, halının altına terk ettiğimiz hiçbir sorun yok." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kapının arkasında bıraktığımız, halının altına terk ettiğimiz hiçbir sorun yok." dedi.

Yazıcı, partisinin Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, teşkilata önem veren bir parti olduklarını söyledi.

Teşkilatların AK Parti'nin omurgası olduğunu ifade eden Yazıcı, "AK Parti'yi millet inşa etti. Milletin verdiği yetkiyle beraber 3 Kasım 2002 yılından bu yana ülke sorumluluğunu üstlendik ve o günkü Türkiye'yi aldık bugüne taşıdık. Bir ve beraber olduk." diye konuştu.

Yazıcı, büyüyen Türkiye ile AK Parti'nin de büyüdüğüne dikkati çekerek, "Türkiye genelinde 11 milyonu aşkın üyesi olan, sadece Türkiye'de değil dünya ölçeğinde siyasal alanda en güçlü bir teşkilat yapısını sahibiz." dedi.

Sorun üreten değil, sorun çözen bir parti olduklarına vurgu yapan Yazıcı, "Alevi yurttaşlarımız yıllarca konuşuruz. Biz yeni ele almış değiliz. 2008 ve 2009'da uzun süreli zamana yayılmış bir biçimde çalıştaylar yapıldı. Çok değişik kesimlerden bilim insanları bu konuları oturdu müzakere etti ve tartıştı. Diyanet mensupları ve dedeler yer aldı. Somut bir şeye varamadık." ifadesini kullandı.

Yazıcı, cuma günü 8 yerde tamamlanmış cemevinin açılışının yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bir tanesi de Erzurum'daydı. Ben de o açılışa katıldım. Çok sayıda da cemevi temel atma töreni yapıldı. Bektaşi, Alevilik ve cemevleri ile ilgili dört önemli alanda kamusal destek verilecek açıklamayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan paylaştı. İnanç önemli. İnsanın iç dünyası, manevi alanı. Orada huzur yoksa yaptığı faaliyetin bereketi olmaz. Başarısı da fazla olmaz. İnsan rahat olacak."

"İç huzuru ve güven olacak ki önündeki işe odaklansın" diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Alevi cemaatine mensup vatandaşlarımızın istek ve arzuları doğrultusunda cemevlerinin elektrik ve su tüketimlerine ilişkin iyileştirme yapılacak. Cemevlerinde bulunan dede olarak nitelenen zevat isterse kadro tahsis edilecek. Cemevlerinin imarla ilgili alanda yer alması için ona uygun bir lejant belirlenecek. Dördüncüsü de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi, Bektaşi ve Cemevleri Daire Başkanlığı oluşturulacak. Devletin yönetim şeması içerisinde resmi şekilde yer almaları sağlanacak. Biz sorunları böyle çözüyoruz."

Yazıcı, siyasetlerinin kapsayıcı ve kuşatıcı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kapının arkasında bıraktığımız, halının altına terk ettiğimiz hiçbir sorun yok. Ama imkanlara göre ele alıyoruz. Paydaşlarla paylaşmak suretiyle bu sorun alanlarındaki sorunları birlikte tasfiye ediyoruz. Bu Türkiye'nin gücüdür. "

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Kaynak: AA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize gündem haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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