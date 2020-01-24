Rize kaçkarlar'da heliski heyecanı - yeniden - Son Dakika
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Rize kaçkarlar'da heliski heyecanı - yeniden

7 saat önce

Kaçkarlar'da heliski heyecanıTÜRKİYE'de sadece Rize'de Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, 25 Ocak'ta başlıyor.

Kaçkarlar'da heliski heyecanı

TÜRKİYE'de sadece Rize'de Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, 25 Ocak'ta başlıyor. Dünyanın dört bir yanından kente gelecek macera tutkunları, helikopterle bırakıldıkları dağların tepesindeki zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak.

Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıldır devam eden heliski sporu için başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcunun, Kaçkarlara gelmesi tahmin ediliyor. Kişi başı haftalık 7 bin Euro'yu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların tamamlanıp, helikopterlerin de konuşlandırıldığı bölgedeki heliski heyecanı, 25 Ocak'ta başlayacak.

REZERVASYONLAR DOLDU

Kaçkar Dağları'na son 10 yılda heliski için yaklaşık 3 bin sporcu gelirken, bu yılda rezervasyonların dolduğu ve yaklaşık 250 sporcunun da yeni dönemde bölgeye geleceği belirtildi. Türkiye'den de az sayıda profesyonel kayakçının geldiği heliski faaliyetlerinin Mart ayı ortalarında sona ermesi planlanıyor.

Rize kaçkarlar'da heliski heyecanı - yeniden

Kaçkar Dağları, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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