RİZE Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor - Son Dakika

RİZE Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor

Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyorRİZE'nin Çayeli ilçesindeki 62 yıllık ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarında sergilenen, lokantaya gelip eşsiz lezzetten tadan devlet büyükleri, siyaset, sanat, sinema ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yer...

Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor

RİZE'nin Çayeli ilçesindeki 62 yıllık ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarında sergilenen, lokantaya gelip eşsiz lezzetten tadan devlet büyükleri, siyaset, sanat, sinema ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı fotoğraflar, tarihe tanıklık ediyor. Lokantanın kurucusu Fahri Hüsrev'in başlattığı gelenek oğullarınca yaşatılırken, anıları tazeleme fırsatı bulan müşteri ve konukla için özel yazdırılan şeref defterlerinde ise 5'inci cilde ulaşıldı.

Çayeli ilçesinde 1958 yılında Fahri Hüsrev tarafından kurulan lokanta, meşhur kuru fasulyesiyle, yerli ve yabancı misafirlerine hizmet veriyor. Lokanta, meşhur kuru fasulye yemeğiyle ilgi odağı olurken, 62 yıllık tarihinde, aralarında devlet büyüğü ile birlikte sanatçı, gazeteci, spor, sanat, sinema ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismi de ağırladı. İşletmenin duvarlarında, bölgeyi ziyaret edip, eşsiz lezzeti tadan ünlü isimlerinin yer aldığı fotoğraflar ise tablo olarak sergileniyor. Tarihe tanıklık eden fotoğraflarda; merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Turgut Özal, KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakanlık yapan Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi pek çok isim yer alıyor. Lokantanın kurucusu Fahri Hüsrev'in başlattığı gelenek oğlu Selahattin Hüsrev tarafından yaşatılırken, anıları tazeleme fırsatı bulan müşteri ve konukla için özel yazdırılan şeref defterlerinde ise 5'inci cilde ulaşıldı.

'İLK RAHMETLİ TURGUT ÖZAL'IN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ'

Önce temizlik sonra lezzet anlayışıyla çalıştıkları lokantanın yüzlerce ünlü ismi ağırladığını söyleyen Selahattin Hüsrev, "Geçen yıl coğrafi işareti aldığımız kuru fasulye yemeğimizin ünün duyan, lezzetini tatmak isteyenler muhakkak buraya geliyorlar. Devlet büyüklerimiz, siyasiler, ünlü isimler Çayeli'nde meşhur kuru fasulye yemek için buraya geliyorlar. Babam Fahri Hüsrev'de gelen misafirlerin fotoğraflamaya, 1983 yılında rahmetli Turgut Özal'ın fotoğrafını çekerek başlamış. Bu gelenek hala devam ediyor. Kaç tane fotoğraf olduğunu bilmiyorum, hiç saymadım. Elimde asmadığım 150'ye yakın fotoğraf var. Onları da asarak duvarımızdaki fotoğraf sergisini genişleteceğiz" dedi.

'FOTOĞRAFLAR BİZİ ANILARA SÜRÜKLÜYOR'

Gelen müşterilerin fotoğraflara yakın ilgi duyduğunu belirten Hüsrev '62 yıllık lokantada 35 yıldır bende varım. Babamdan aldığım bu güzel geleneği devam ettiriyorum. Duvarlarımızda fotoğraflar bizi anılara sürüklüyor. Fotoğraflar çok dikkatlerini çekiyor. Burada çok eski resimler olduğu için onlar için de bir nostalji oluyor. Bizim burası 'tarihte adı damakta tadı var' misali oluyor. İşletmemizde Türkiye'nin önemli büyük devlet adamlarını ağırladık. Rahmetli Özal 4 kere geldi, Alparslan Türkeş 3 kez, Süleyman Demirel de geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde de geldi. Ünlü sanatçılar da var. Rahmetli Adile Naşit, Barış Manço'ya da kuru fasulyemizi ikram ettik. İşletmemizin devlet büyükleri, ünlü simalar tarafından bilinmesi onların buraya gelmesi bizim için gurur verici. Yeniden bizi tercih ettiklerinde çok daha mutlu oluyoruz, demek ki yemeklerimizi beğenmiş oluyorlar. Tabii gelen misafirlerimize duygu düşüncelerini yazdırdığımız şeref defterimiz var. Şeref defterini yazdırmaya 1975 yılında başladık. Şu an 5'inci defteri dolduruyoruz. İlk 4 defterimizi de arşivliyoruz? diye konuştu.

RİZE Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor

Turgut Özal, Siyaset, Çayeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE Ünlü kuru fasulye lokantasının duvarlarındaki fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor - Son Dakika


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