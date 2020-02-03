'Robin Hood' bu kez Trabzon'da kendini gösterdi - Son Dakika
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'Robin Hood' bu kez Trabzon'da kendini gösterdi

17 dakika önce

İstanbul'da kendini 'Robin Hood' olarak tanıtarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan hayırsever şahıs bu kez kendini Trabzon'da gösterdi.

'Robin Hood' bu kez Trabzon'da kendini gösterdi, System.String[]

İstanbul'da kendini 'Robin Hood' olarak tanıtarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan hayırsever şahıs bu kez kendini Trabzon'da gösterdi. Çoğunlukla Suriyeli vatandaşların oturduğu Esentepe mahallesinde kendini gösteren Robin Hood çocukların yüzünü güldürdü, bakkal borçlarını kapattı.

İlk İstanbul'da ardından ise deprem bölgesi Elazığ'da kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırsever vatandaş, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı. Bu sefer ise kendini Trabzon'da gösteren 'Robin Hood' kentte çoğunlukla Suriyeliler'in yaşadığı Esentepe mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı. Önceki gün geldiği mahallede sokakları gezerek çocuklara 200 TL, evlere ise zarf içinde para veren hayırsever vatandaş, bazı bakkal dükkanlarında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı. Esentepe mahallesinde kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırseverin sigara içenlere 100 TL, içmeyenlere ise 200 TL verdiği öğrenildi.

Esentepe mahallesinde bakkal dükkanı işleten ve kendini Robin Hood olarak tanıtan kişiye yardım ederek yoksul aileleri tespit eden Emre Kurt, "Çocuklara dağıta dağıta gittiler. Evlere ise zarfın içinde para verdiler. Sadece ihtiyaç sahibi olanlara para verdi. Ben yardımcı oldum. Mahallede beraber dolaşarak yoksul aileleri tespit ettik. İhtiyaç sahibi olduklarını belirttiğim 5-6 kişinin veresiye olan borçlarını kapattı. Kendisini tanımıyoruz. Tanımakta önemli değil iyilik gizli yapılır. Kendini Robin Hood diye tanıttı. Güzel işler yaptı, Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

"SİGARA İÇENLERE 100 TL, İÇMEYENLERE 200 TL PARA VERMİŞ"

Mahallede esnaflık yapan Muzaffer Kılıç, Robin Hood'un mahalledeki bir bakkal dükkanında duruma olmayan vatandaşların borcunu kapattığını belirterek "Dükkanın önünde dururken karşıda 2 kişi çocukları yanına çağırarak sigara içiyor musun diye sormuş. İçenlere 100 TL, içmeyenlere 200 TL para vermiş. Ben çocuklardan öyle duydum. Bir bakkal arkadaşımız var oraya da giderek duruma olmayan vatandaşların borcunu kapatmış. Esentepe mahallesi Trabzon şehir merkezine en yakın konumda olmasına rağmen gelişmedi. Genelde yoksul ve Suriyeliler kalıyor. Mahallemizde ihtiyaç sahibi çok kişi var. Allah razı olsun ara sıra mahalleye uğrasın" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR PARAYI EĞİTİMLERDE HARCAYACAK

Van'dan ailesi ile birlikte gelerek Esentepe mahallesinde yaşayan 11 yaşındaki Fırat Kılıç, "Bana 100 TL verdi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Parayla çanta, kitap, defter, kalem ve silgi aldım" diye konuştu.

5 yaşındaki Osman Kılıç ise, "Biri geldi bize para verdi. Bana 100 TL verdi. Hiç konuşmadık. Parayı verdikten sonra gitti. O parayla okul ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Çanta aldım" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse/İHA)

Robin Hood, İstanbul, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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