Romanlar 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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Romanlar 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı

01.04.2023 13:42

İstanbul'da bulunan iki Roman federasyonu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı.

İstanbul'da bulunan iki Roman federasyonu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı. Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler, "Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yanında olacağız" dedi.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Kanaat Önderleri ve Dernekler Federasyonu, düzenlenen basın toplantısıyla 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu. Toplantıya federasyon başkanları, kanaat önderleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

" Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi seve seve belirtiyoruz"

İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez, "İstanbul'un 2 Roman federasyonu olarak Cumhur İttifakı'na desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya, gariplerin önünü açmaya, eğitime ihtiyacı olan, konuta ihtiyacı olan, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize, bu ayrımcılığı, bu ikinci sınıf vatandaşlığı, bu ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi seve seve belirtiyoruz" dedi.

"Sadece İstanbul'un 3. Bölgesi'nde 200 bin seçmene sahibiz"

Demirez, "Biz sadece İstanbul'un 3. Bölgesi'nde 200 bin seçmene sahip olan, desteğini alan 32 dernekli iki federasyonuz. Cumhurbaşkanlığı adayları bu süreçte 100 imzayı aşmaya çalıştı. Aşabilenler oldu, aşamayanlar oldu. Bizim onursal başkanımız, muhtarımız bile kendi bölgesinde 40-50 bin oy alıyor. Bizi çok çarpmaya, bölmeye çalıştılar. Bizi bölemezler. Biz Romanlar her zaman vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı çok severiz. Bizden hain çıkmaz. Onun için köpek heykellerine alkış tutanlara değil, bu ülkenin geleceğinin temellerini sağlam şekilde atana, dünyaya Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu gösteren Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yanında olacağız"

Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler de, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakımız sayesinde Roman camiası olarak kendisine verdiği sonsuz destekler için teşekkürler ve saygılar sunuyoruz. Türkiye'deki en büyük iki tane Roman federasyonu birleştik. Onursal Başkanımız Selahattin Paker ile bize yardımcı oldu. Her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımızın Roman camiasını en ileri taşıyacağına, bizim çocuklarımızın eğitim görmesine, içimizdeki sanatın dünyaya yayılmasına sebep olacağına inanıyorum. Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yanında olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, 14 Mayıs, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Genel Romanlar 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika


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