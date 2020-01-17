Royal Halı Almanya'nın halı fuarında yeni koleksiyonlarını sergiledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımları tarafından yönetilen Royal Halı, 2020 yılı yeni sezon koleksiyonlarını Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex Hannover Fuarı'nda sergiledi.

Fuarda Pierre Cardin Halı'nın 100 ve 120 tarak teknolojisiyle el halısına en yakın özellikte üretilen Woven100 ve Woven120 koleksiyonları sergilendi.

Domotex fuarına ilişkin açıklama yapan Royal Halı A.Ş Genel Müdürü Tansel Tula şunları söyledi: "Biz TMSF Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın dile getirdiği 'basiretli tüccar" düsturuyla şirketlerimizi dünya pazarlarına açıyoruz. Domotex fuarında ülkemizi başarıyla temsil etmekten gurur duyuyoruz"

"Bu yıl markalarımızın tasarım ve inovasyon anlamında birbirinden özgün ve yenilikçi koleksiyonlarıyla fuarda yerimizi aldık. Fuarda farklı ülkelerden yüzlerce ithalatçı standımıza ziyaret etti ve önemli iş anlaşmaları sağladık. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da sektördeki yenilikçi anlayışımızı devam ettiriyoruz. Mart ayında yeniliklerimizi, yeni koleksiyonlarımızı ve planlarımızı bayilerimizle paylaşacağız."

"Royal Halı olarak güçlü bayi ağımızla iç piyasanın büyük bir bölümünü elimizde tutuyoruz. Dünya pazarında tüm orta Avrupa ülkeleri, ABD, Suudi Arabistan, Çin, Fas, Türkmenistan, Romanya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında 28'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu, sektörümüz için olduğu kadar ülkemiz için de katma değer sağlamaktadır." (Fotoğraflı)