RTÜK Başkanı Şahin: "Uluslararası alanda söz sahibi olan yayıncıları ülkemize getirmeyi başardık" - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin: "Uluslararası alanda söz sahibi olan yayıncıları ülkemize getirmeyi başardık"

18.03.2021 20:18
RTÜK Başkanı Şahin:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Uluslararası alanda söz sahibi olan yayıncıları ülkemize getirmeyi başardık.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Uluslararası alanda söz sahibi olan yayıncıları ülkemize getirmeyi başardık. RTÜK hiçbir yayın kuruluşunun hasmı değildir" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Adem Metan'ın youtube kanalına röportaj verdi. Üst Kurulun işleyişinden özel hayatına kadar pek çok soruyu cevaplandıran Şahin, internet üzerinden yapılan isteğe bağlı yayıncılıkla alakalı önemli mesajlar verdi.

"Uluslararası yayıncılar artık Türkiye'de"

Türkiye'yi dünya nezdinde zora sokmak isteyenlerin olduğunu belirten Şahin, uluslararası yayıncıların Türkiye'ye geliş serüvenini anlatan Şahin, sözlerini şeyle sürdürdü:

"Türkiye'de enteresan bir yapı var veyahut da enteresan bir kesim var. Netflix Türkiye gelmesin, uluslararası bir kuruluşun Türkiye'ye gelmemesinden dolayı doğacak bir takım söylentiler; işte Netflix Suudi Arabistan'da bile var ama Türkiye'de yok görüyor musun? Buna müsaade eder miyiz Allah aşkına. Böyle bir şey yok ki zaten. Netflix Türkiye gelsin diye bir talimat yok gelmesin diye talimat yok böyle bir talimat olmaz zaten. Biz almış olduğumuz eğitim, birikim ve mesleki tecrübeyle ve buranın yapısıyla birikimi ile üyelerimizin desteğiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Uluslararası alanda söz sahibi olan Amazon gibi Spotify gibi yerli olan Blu TV gibi, Exxen gibi Puhu TV gibi bu alanda yayın yapan sektöre destek olan biz kuruluşlara lisans verdik."

"Değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Seç-izle platformlarıyla sıkı bir diyalog halinde bulunulduğunu anlatan RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye'nin hassasiyetlerini ifade ettiklerini uluslararası yayıncıların da söylenenleri dikkate aldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet büyüklerine hakaret edilmesine, terör propagandası yapılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Şahin, değerlendirmelerini şu cümlelerde sürdürdü:

"Türkiye'de hassasiyetler var bunlara dikkat etmeniz lazım dedik. İlk başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devlet büyüklerine hakarete müsaade etmeyiz dedim. Teröre ve provokasyona asla müsaade etmeyiz dedim, milli ve manevi değerlerimize hakarete asla müsaade etmeyiz dedim. Hepsini söyledim bölünmezliğimize birlik ve beraberliğimize ve bu alandaki yayına müsaade etmeyiz dedim. Bununla ilgili olarak kabul ediyorlar ve yavaş yavaş bu alanda düzenlemeleri yapıyorlar."

"18 yaş PİN uygulamasını istedik yaptılar"

Çok tartışılan sansür iddialarına da değinen Şahin, RTÜK'ün anayasa gereği sansür uygulayamayacağını ancak milli ve manevi değerlerin korunması için mücadele edildiğini kaydetti:

"Çocuklarımız ile ilgili 18 yaş PİN uygulamasını ilk defa dünyada biz istedik ve yaptılar bütün kuruluşlar yapıyorlar dizilerde filmlerde bunlara dikkat ediyorlar. Minnoşlar diye geçen bir diziye biz kurul kararı aldık dünyada yayınladılar burada yayınlanmasına müsaade etmedik. Dünyada yayınlandıktan sonra pişman oldular çünkü bu yüzden ciddi anlamda Netflix abone kaybetti ve oraların otoriterleri bizden bilgi aldılar siz nasıl öngördünüz diye. 12 yaşındaki çocuklarla çekilmiş bir filmde +18 işareti verir misiniz?"

"RTÜK herkese eşit mesafededir"

Taraflı kararlar alındığı iddiasıyla RTÜK'ün özellikle sosyal medyada hedef gösterildiğini de söyleyen Şahin, "Bazı yayın kuruluşları RTÜK'ü hasmı olarak görebilir ama biz göremeyiz. Çok haksızlığa uğramış Başkan olarak söylüyorum. RTÜK'ün hiçbir yayın kuruluşuna karşı hasmane bir tutum sergilemesi mümkün değildir. Bir kesim yaptığımız hiçbir güzel işi görmüyor. Maalesef RTÜK'ü sansür kuruluşu gibi görenler var. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? RTÜK bütün Türkiye'deki 1289 yayın kuruluşuna eşit mesafede hareket eder" dedi. - ANKARA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Türkiye, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: 'Uluslararası alanda söz sahibi olan yayıncıları ülkemize getirmeyi başardık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Putin: Biden ile cuma veya pazartesi görüşmeye hazırım, iki ülke ilişkilerini korumalı 17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı         
20:15
Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı         
19:38
Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı         
19:20
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası         
18:10
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 20:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: RTÜK Başkanı Şahin: "Uluslararası alanda söz sahibi olan yayıncıları ülkemize getirmeyi başardık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei