Ruiz'i mutlaka Alanya maçına yetiştirin

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sağlık heyetinden Victor Ruiz'i Aytemiz Alanyaspor maçına mutlaka yetiştirmelerini istedi. 4-1 kaybedilen Trabzonspor maçında savunmadaki sıkıntılar nedeniyle Avcı, Ruiz'e yoğun bir tedavi uygulanmasını talep etti. Oyuncunun Alanya maçına yetişmesi bekleniyor. Ruiz'in yokluğunda Başakşehir maçında stoperde necip Uysal- Gökhan Gönül oynadı. Trabzon'daysa Vida-Necip ikilisi sahaya çıktı.



BURAK'IN DURUMU



Öte yandan Trabzonspor maçında maç içinde sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz'ın maçtan sonra yapılan kontrollerinde bir sıkıntı olmadığı ortaya çıktı. Burak'tan gelen haberle teknik heyet derin bir nefes aldı. Avcı'nın Alanya karşısında Burak ile Güven Yalçın'ı birlikte kullanması bekleniyor.