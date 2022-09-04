'Kanlı Noel' şehitlerinin annelerinin adını taşıyan gemi görevde

RUM çetesinin, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te düzenlediği saldırıda, küvette anneleri ile birlikte kurşuna dizilen Murat, Hakan ve Kutsi İlhan kardeşlerin isimlerinin verildiği 3 sondaj destek gemisinin ardından şehitlerin annesi Mürüvvet İlhan'ın da adı bir gemiye verildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Devletimiz, şehit ağabeylerim 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan' ve 'Hakan İlhan' gemileri ile anneleri 'Mürüvvet İlhan'ı 'mavi vatan'da buluşturdu dedi.

EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesinin, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için 1963 yılının Aralık ayında düzenlediği saldırıda, o dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi küvette kurşuna dizildi. Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rum'unun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi. Şehit kardeşlerin isimleri, geçen yıl Türkiye Petrolleri tarafından 3 sondaj destek gemisine verildi. 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan' ve 'Hakan İlhan' isimli gemiler, 'Yörükler-1' sahasında sondaj yapacak 'Abdülhamid Han' gemisine eşlik ederken, Mürüvvet İlhan'ın da adı bir sondaj gemisine verildi.

'MAVİ VATANDA BULUŞTULAR'

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şehit ağabeyleri ve anneleri Mürüvvet İlhan'ın adının verildiği gemilerin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, 1963'te Kıbrıs'ta 3 evladı ile Şehit edilen Mürüvvet Annenin adını alan gemi göreve başladı. Devletimiz, şehit ağabeylerim 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan' ve 'Hakan İlhan' gemileri ile anneleri Mürüvvet İlhan'ı 'Mavi vatan'da buluşturdu. Allah razı olsun dedi.

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HABER: Şaduman UNUTMAZ ANKARA, (DHA)-