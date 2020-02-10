Rus Büyükelçi Karlov anısına müze oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus Büyükelçi Karlov anısına müze oluşturuldu - Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov anısına müze oluşturuldu

7 saat önce

Mersin'de, 4 yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına müze açıldı.

Mersin'de, 4 yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına müze açıldı.

Silifke ilçesinde bulunan Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda Sovyet Yaşam Müzesi iş birliğiyle oluşturulan müzede, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un özel eşyaları sergilenecek.

Müzenin açılışını, Karlov'un eşi Marina Karlova ve Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Aleksey Frolov yaptı.

Karlova, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede sergilenen ve eşini anlatan şahsi eserlerle ilgili bilgiler verdi.

Mersin'den en güzel izlenimlerle ayrılacağını ifade eden Karlova, "Bence bu müzenin açılması gerekliydi. Bu müze aslında bir tek eşimin müzesi değil, diplomasi müzesi. Bu tür projeler tabii ki iki ülkeyi daha da yakınlaştıran, kültürümüzün diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlayan müzelerdir. Ben Türkiye'yi çok gezdim. Ama bu bölgeye Mersin'e ilk defa gelmiş bulunuyorum. Bu projelerin amacı iki ülkeyi, iki ulusu ve kültürlerimizi daha da yakınlaştırmak." dedi.

Okul içindeki bir sınıfta oluşturulan müzede, Karlov'un ceketi, kullandığı fotoğraf makinesi, fotoğrafları, dergileri, antika eşyaları, dinlediği müziklere ait kasetler, hayranı olduğu Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın fotoğrafları, kravatı, gözlüğü ve kendi el yazısı ile yazmış olduğu not defteri yer alıyor.

Rus Büyükelçi Karlov anısına müze oluşturuldu

Mersin, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metroda koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı
Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:25:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus Büyükelçi Karlov anısına müze oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]