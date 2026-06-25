Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

İstanbul'un yerli ve yabancı turist akınına uğrayan simge noktası İstiklal Caddesi, bu kez bir sosyal medya içerik üreticisinin kamerasına yansıyan ilginç görüntülerle gündeme geldi. Caddede yürüyüş yaparken bir yandan da takipçileri için vlog çeken Rus bir kadın turist, hiç beklemediği bir diyalogun içinde kaldı.

İSTENMEYEN AKŞAM YEMEĞİ TEKLİFİ

Kadının kayıtta olduğu esnada kalabalığın arasından yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, vlogger'a sürpriz bir şekilde akşam yemeği teklifinde bulundu. Duruma şaşıran kadın, bu ani teklifi geri çevirdi. Ancak aldığı ret cevabına rağmen şahıs kadının yanından ayrılmadı.

REDDEDİLMESİNE RAĞMEN PEŞİNDEN GİTTİ

Teklifinin reddedilmesinin ardından bir süre daha yürüyüşüne devam eden Rus vlogger'ın peşine takılan kişi, ayaküstü sohbeti ilerletmeye çalıştı. Kameranın kayıtta olduğu anlarda kadına nereli olduğu gibi sorular yönelten şahsın ısrarlı tavrı dikkat çekti.

YAKINLIK GÖREMEYİNCE UZAKLAŞTI

Vlogger'ın sorulara kısa yanıtlar vererek mesafesini koruması ve beklediği yakınlığı göstermemesi üzerine çabalarının sonuçsuz kaldığını anlayan kişi, bir süre sonra ısrarından vazgeçti. Şahıs, yürüyüşünü sonlandırarak kadının yanından ayrılırken, o ilginç anlar vlogger'ın kamerasına saniye saniye yansıdı.