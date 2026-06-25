Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

25.06.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan ve o anları kaydeden Rus kadın vlogger, yanına yaklaşan tanımadığı bir kişinin akşam yemeği teklifiyle karşılaştı. Kadının teklifi reddetmesine rağmen bir süre daha peşinden giden şahıs, yüz bulamayınca uzaklaştı.

İstanbul'un yerli ve yabancı turist akınına uğrayan simge noktası İstiklal Caddesi, bu kez bir sosyal medya içerik üreticisinin kamerasına yansıyan ilginç görüntülerle gündeme geldi. Caddede yürüyüş yaparken bir yandan da takipçileri için vlog çeken Rus bir kadın turist, hiç beklemediği bir diyalogun içinde kaldı.

İSTENMEYEN AKŞAM YEMEĞİ TEKLİFİ

Kadının kayıtta olduğu esnada kalabalığın arasından yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, vlogger'a sürpriz bir şekilde akşam yemeği teklifinde bulundu. Duruma şaşıran kadın, bu ani teklifi geri çevirdi. Ancak aldığı ret cevabına rağmen şahıs kadının yanından ayrılmadı.

REDDEDİLMESİNE RAĞMEN PEŞİNDEN GİTTİ

Teklifinin reddedilmesinin ardından bir süre daha yürüyüşüne devam eden Rus vlogger'ın peşine takılan kişi, ayaküstü sohbeti ilerletmeye çalıştı. Kameranın kayıtta olduğu anlarda kadına nereli olduğu gibi sorular yönelten şahsın ısrarlı tavrı dikkat çekti.

YAKINLIK GÖREMEYİNCE UZAKLAŞTI

Vlogger'ın sorulara kısa yanıtlar vererek mesafesini koruması ve beklediği yakınlığı göstermemesi üzerine çabalarının sonuçsuz kaldığını anlayan kişi, bir süre sonra ısrarından vazgeçti. Şahıs, yürüyüşünü sonlandırarak kadının yanından ayrılırken, o ilginç anlar vlogger'ın kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
İngiltere’de 500’den fazla anne ve bebeğin etkilendiği sağlık skandalı patladı İngiltere’de 500'den fazla anne ve bebeğin etkilendiği sağlık skandalı patladı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:34
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu
Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşte Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:46:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.