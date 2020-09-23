Rus muhalif Navalny, taburcu edildi - Son Dakika

Rus muhalif Alexei Navalny, tedavi gördüğü Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan hastaneden taburcu edildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Sibirya'nın Omsk kentinden Moskova'ya uçuşu sırasında rahatsızlandıktan sonra tedavi için Almanya'ya gönderilmişti. Navalny, hastanede süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Navalny'nin tedavi gördüğü Charite Hastanesi bugün yaptığı açıklamada, Navalny'nin taburcu edilecek kadar iyi bir duruma geldiği kaydedildi. Hastane açıklamasında "Hastanın ilerleyişi ve mevcut durumu göz önüne alındığında, doktorlar hastanın tamamen iyileşmesinin mümkün olduğuna inanıyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU

Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Navalny'nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" sunduğunu belirtilmişti.

Navalny'nin ailesi ise Rus muhalifin zehirlenmesinde Rusya'nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.

(İHA)