Rus turistlerin Akdeniz ve Ege sahillerinde bisikletle yolculuğu - Son Dakika

AKDENİZ ve Ege sahillerinde bisikletle yolculuğa çıkan Rus Andrey Baklasov (35) ile arkadaşı İlya Shvetcza (21), Antalya'dan başlattıkları yolculuklarında Demre ilçesine geldi.

Moskova'da yaşamını sürdüren iş insanı Rus Andrey Baklasov ile arkadaşı İlya Shvetcza, Türkiye'de bisikletle tatil yapmaya karar verdi. Daha önce bir kez Antalya'ya ve Demre'ye gelen Andrey Baklasov, tatil rotası olarak Antalya'dan başlayıp, batıya doğru gidecek bir etabı önerdi. İki arkadaş yaptıkları incelemede, Antalya'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine kadar sürecek bisiklet yolculuğu yapmaya karar verdi. Baklasov ve Shvetcza, 14 Ekim sabahı uçakla geldikleri Antalya Havalimanı'ndan bisikletle yola çıkarak üç gün içinde Demre ilçesine ulaştı.