RUS VE UKRAYNALI ÇİFTİN AŞKI SAVAŞ DİNLEMEDİ

UKRAYNALI Andrii Polytskyi (30) ile Rus Tatiana Ianchenko (27), savaş durumunda oldukları için ülkelerinde dünya evine giremeyince, Antalya'nın Kemer ilçesinde evlendi. Sade bir törenle nikahlarını kıyan çiftin mutluluğuna arkadaşları ortak oldu. Tatiana Ianchenko ve Andrii Polytskyi çifti, savaşın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.

Ukrayna'da yaşayıp, Polonya'da bir inşaat firmasında çalışan Andrii Polytskyi ile Rusya'da müzik öğretmeni Tatiana Ianchenko, bir süre önce evlilik kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş halen devam ederken, Polytskyi ve Ianchenko ülkelerinde dünya evine giremeyince nikah merasimini Kemer'de yapmak istedi. Birlikteliklerinin 9'uncu ayını tamamlayan çift, nikah işlemleri için Antalya konsolosluklarına giderek, bekar olduklarına dair evrakı almak istedi. İşlemlerini burada halledemeyen çift, Ankara büyükelçiliklerinde problemi çözdü.

Dün Kemer'de sade bir nikah töreniyle evlenen çiftin şahitliklerini, mutluluklarına ortak olan arkadaşları yaptı. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun nikah merasiminde 'Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz' sorusuna çift Türkçe olarak 'Evet' karşılığını verdi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan çift, bir süre Kemer'de balayı yapacaklarını, ardından nerede yaşayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

'TABİİ Kİ AŞK KAZANACAK'

Rus Tatiana Ianchenko, "Birbirimizi seviyoruz. Kemer'de böyle bir şans bulduğumuz ve evlendiğimiz için mutluyuz. Bu korkunç olaylara rağmen biz birbirimizi seviyoruz. Tabii ki aşk kazanacak" dedi.

Ukraynalı Andrii Polytskyi, "Ben tek bir şey biliyorum, onu çok seviyorum ve nereden geldiğinin hiç önemi yok, çünkü çok seviyorum. İnşallah savaş en kısa zamanda bitecek, normal ve rahat bir şekilde hem Ukrayna'da hem de Rusya'da gezebileceğiz" diye konuştu.

'BU HALKLAR SAVAŞ İSTEMİYOR'

Çifti kutlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da şöyle konuştu:

"Rusya ve Ukrayna savaşıyor ama şu anda Kemer Belediyesi Nikah Salonunda Rusya vatandaşı ve Ukrayna vatandaşı iki kişinin nikahını kıydık. Demek ki bu halklar savaş istemiyor. Bu halklar barış, dostluk istiyor. İnşallah bu bir örnek olur iki ülke de savaşmayı bırakır ve iki ülkenin insanları mutluluk ve huzur içinde yaşar. Çiftimiz çok iyi bir tercih yapmış. Kendilerini kutluyorum. Bir ömür boyu da mutluluklar diliyorum" dedi. (DHA)