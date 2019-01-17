Rusya: "Abd, Rusya'nın Afganistan Politikasını İtibarsızlaştırmaya Çalışıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı
, ABD
'nin, Rusya'nın Afganistan
politikasını itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmaları ile ilgili rapor yayınladı. Bakanlık raporda ABD'nin DEAŞ militanları ile bağlantıları olduğuna dair kanıtları olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Rusya'nın özelikle medya yolu ile Afganistan politikasını itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmaları ile ilgili rapor yayınladı. Bakanlık yayınladığı raporda ABD'nin DEAŞ militanlarının Suriye
ve Irak
'tan Afganistan'a gönderilmesine dahil olması üzerine Rusya'yı terör örgütüne yardım etmekle suçlamaya hazırlandığını belirtti.
"ABD uluslararası ilgiyi 17 yıllık başarısız Afganistan politikasından uzaklaştırmak istiyor"
ABD'nin bu çalışmalarının kendi Afganistan politikalarından kaynaklandığının belirtildiği raporda, "Bu tür bir bilgi sabotajının amacı, uluslararası ilgiyi ABD'nin Afganistan'daki 17 yıllık kampanyasındaki başarısızlıklardan uzaklaştırmaktır. Yakın zamanda Beyaz Saray
'ın ABD birliklerinin Afganistan'dan kısmen geri çekme niyeti, geniş çaptaki yenilgisinin gerçek bir kanıtı olarak görülüyor" ifadeleri yer aldı.
"Washington
dünyaya yanlış bilgiler veriyor"
Yayınlanan raporda ABD'ye dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirmemesi için çağrıda bulunan bakanlık, "Bilgilendirme kampanyası yapmaya çalışanları, dünya toplumunu ve Rusya'ya dost olan Afganistan halkını yanıltamayacakları konusunda uyarmak istiyoruz. Washington'u, Afganistan ve komşularına karşı son derece hassas olan sorunları hakkında paylaşımları durdurmaya ve Afgan toplumunun tüm kesimlerinin çıkarlarını karşılayan bu ülkede barışçıl bir uzlaşma sürecinin kurulmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"ABD'nin DEAŞ militanları ile ilişkileri mevcut"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri
'nin DEAŞ militanları ile ilişkilerinin olduğuna da raporunda yer verdi. Bakanlık daha önce de bu konuda ellerindeki kanıtları paylaştıklarını belirterek, "Daha önce Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile DEAŞ arasındaki ilişkinin bazı kanıtlarını dünyaya duyurduk. Bu sefer ABD'nin DEAŞ ile doğrudan bir bağlantısı olmasa bile, dolaylı yollarla ilişkilerinin olduğunu açığa çıkardık. ABD özel kuvvetleri teröristler hakkında bilgi sızıntısını önlemek için DAEŞ üyelerinin olduğu bir hapishaneyi ele geçirdi. Ağustos 2018'de esir alınan militanların tamamı, ABD askerleri tarafından belirtilmeyen bir yere götürüldü" ifadelerine yer verdi. - MOSKOVA